激戰近3小時 費蘭迪絲港網賽封后

2021年美網亞軍的莉拉費蘭迪絲，昨面對東京奧運女雙金牌得主兼7屆大滿貫女雙冠軍施妮雅高娃，首盤被兩度打破發球局先輸3：6。次盤初段施妮雅高娃左大腿拉傷，即使在落後4局下連追3局，但費蘭迪絲在盤末力保優勢贏6：4扳平。決勝盤初段，施妮雅高娃因重心傾向右腳致雙腿均受傷，但堅持不退賽續戰仍無力回天，費蘭迪絲在關鍵第9局破發後，再贏一盤6：4反勝封后。賽後這名加籍新星感激現場不少支持她的球迷，並盼明年再來港爭衛冕。

陸台組合爆冷女雙奪冠

女雙方面，23歲中國隊球手湯千慧伙拍19歲的中華台北隊新星曹家宜，以非種子身分參戰，結果二人一路力退多名種子組合，並於昨日的決賽激戰逾1.5小時後，最終以7：5、1：6、11：9險勝3號種子的格魯吉亞／白俄羅斯籍組合卡拉舒蓮高娃／莎絲洛域，奪得二人合作以來首個WTA巡迴賽錦標。

另外，波蘭籍好手侯卡錫昨於上海大師賽男單決賽，以盤數2：1險勝俄籍名將羅比夫封王。