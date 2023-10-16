何詩蓓雅典200自奪冠 連續兩周封后再刷大會紀錄

何詩蓓在上月底的杭州亞洲狂攬2金1銀3銅後未有停下腳步，隨即赴歐洲轉戰一連3站的長池游泳世界盃。她上周在柏林首站贏得2金1銅，包括以打破大會紀錄的1分55.10秒贏得200米自由泳金牌。

0.07秒打破上周自創紀錄

這名25歲港隊星將轉戰雅典站，於200米自由泳初賽游出1分58.78秒，總成績居次晉級。她在決賽延續勇態，以0.69秒的第2快反應時間，首50米即搶佔首名，及後保持優勢由頭帶到尾，終以1分55.03率先觸池，以1.68秒優勢力壓新西蘭隊的費雅韋特（Erika Fairweather）奪冠，更以0.07秒之微，打破自己上周創下的世界盃紀錄。

何詩蓓賽後表示：「我的目標是每場比賽都有進步，我正為此努力。」她上周曾於柏林站的女子400米自由泳破港績摘銅，惟今次在雅典站則未有參加此項目，被問到是否留力出戰200米自由泳時，她卻笑言：「我最近比賽很多，希望可轉換一下項目，我猜50米蛙泳亦會很有趣。」