英格蘭友賽小勝澳洲 隊長軒達臣主場被噓 修夫基不解

屈堅斯一箭定江山 尼基迪亞地標

英格蘭隊此役正選陣容，與上月友賽勝蘇格蘭相比有10個調動，其中被收起的主力有箭頭哈利卡尼、中場迪格蘭賴斯及祖迪比寧咸等，令陣中只有佐敦軒達臣、翼鋒基亞利殊及右閘阿歷山大阿諾特曾代表球隊出賽逾10次，當中還有效力車路士的後衛利維高維爾首在國際賽上陣。

57分鐘，基亞利殊禁區內左路射門，隊友前鋒奧尼屈堅斯伏兵城下剷入。61分鐘，主帥修夫基一口氣調走基亞利殊、中場干拿加歷查、守將湯姆利和軒達臣時，後者被溫布萊球場內的球迷「開汽水」。英軍其後再在73分鐘以翼鋒菲爾科頓及「地標」鋒將尼基迪亞入替占士麥迪臣和屈堅斯，而球隊終維持1：0勝果，也自去年底世界盃後，近7仗錄得6勝1和佳績。

修夫基賽後不滿軒達臣被柴台，並說：「我真的不太明白原因，但今次是違反邏輯的。他是一個曾多次代表英格蘭出賽的球員，對球隊忠誠和很專業，是隊中非常重要的人物。我們將在周中歐國外迎戰意大利隊，請支持這支球隊。」軒達臣過去效力利物浦時，曾公開支持性小眾，今夏卻接受沙特阿拉伯聯賽豪門球會伊蒂法克開出的70萬鎊（約665萬港元）周薪加盟，而該國向來以壓迫同性戀和婦女權益著稱，故此被英球迷狠批是「偽君子」和「出賣靈魂」。

贏波功臣屈堅斯是第8場國際賽上陣攻入第3球，卻與上次建功已相距563天，這名阿士東維拉球星說：「這個入球的出現時間是漫長的，我亦為獲重召而等了一段長時間，所以我不會讓入球機會溜走。」此外，英軍U21中場高爾彭馬日前協助球隊以9：1狂勝塞爾維亞U21時觸傷大腿退下火線，暫未知傷情，但肯定令開季以來傷兵滿營的車路士雪上加霜。