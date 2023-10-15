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體育
2023年10月15日星期日
法葡比攜手進軍歐國盃 麥巴比C朗盧卡古建功吐烏氣
挪威爭出線告急 生死戰迎擊西班牙不容有失
朱成竹吳詠琳揚威阿曼 挑戰賽僅用19分鐘輕取對手封后
楊曉威謝恩奪香港高球公開賽資格
施妮雅高娃港網賽決戰費蘭迪絲
體壇快訊：張雨霏世盃雅典站寫隊史
SUN周日體育直播賽程
英格蘭友賽小勝澳洲 隊長軒達臣主場被噓 修夫基不解
基艾沙因傷退隊 意大利雪上加霜
港足飛抵不丹 備戰世盃外首圈次回合
足壇快遞：深水埗1球挫香港U23
SUN周日體育直播賽程
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【明報專訊】（請看附圖）
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