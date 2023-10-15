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體育

體壇快訊：張雨霏世盃雅典站寫隊史

【明報專訊】游泳世界盃雅典站昨假希臘續演，張雨霏在女子200米蝶泳決賽以2分03.73秒強勢稱后，贏得生涯第40面世界盃獎牌，成為中國泳隊史上第一人。至於港隊17歲小將張心悅在女子100米背泳初賽游出1分02.58秒，總成績排第9，以0.28秒之差無緣決賽。

港七欖雌雄同闖曼谷賽4強

一連兩日的亞洲七人欖球系列賽曼谷站昨假泰國上演，上月底在杭州亞運衛冕金牌的香港男子隊延續強勢，在B組連挫馬來西亞、新加坡及韓國隊，今午12時55分鬥阿聯酋隊爭入決賽。至於香港女子隊則不敵日本隊，於A組得2勝1負得次名，今早11時15分出戰4強撼中國隊。

白凱文分齡賽締百米個人最佳

香港青少年分齡田徑錦標賽次周賽事昨假將軍澳運動場上演，白凱文在U18組別的女子100米初賽締個人最佳成績11.90秒首名晉級，再於決賽以12.09秒奪冠；至於鄭翔鴻則於U20級別的男子100米決賽跑出10.80秒封王。

北極羽賽女單演國手內訌

北極羽毛球公開賽昨於芬蘭續演，國手韓悅及王祉怡在女單4強分途過關，前者以直落2局擊敗泰籍球手李美妙（另譯蓬巴慧），後者則以2：1力克印度隊的仙杜胡，兩人今於決賽合演中國隊「內訌戰」。男單方面，馬來西亞隊的黃智勇在4強以直落兩局挫日本隊的常山幹太，率先晉級決賽，決戰隊友李梓嘉。

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