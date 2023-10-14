西班牙揚威榜首戰 蘇格蘭失出線良機兼折羅拔臣

蘇格蘭此戰本有機會先開紀錄，效力曼聯的中場麥湯米尼60分鐘左路妙射罰球得手，惟VAR覆核後指蘇軍中堅積克亨特利越位在先入球無效。大難不死的西班牙戰至73分鐘，終憑前鋒艾華路莫拉達插水式頭槌建功，加上86分鐘由首次替國家隊上陣的中場奧漢辛斯特錦上添花，終兩球淨勝客軍。西班牙賽後5戰4勝1負得12分，比榜首蘇格蘭少3分但踢少1場，尚有望搶回A組榜首之位。

報回首循環落敗之辱的「狂牛」，主帥迪拉富安迪賽後滿意道：「我們表現得非常成熟，球隊有不同的應敵策略，而且知道應該如何取勝。」至於蘇格蘭教練奇勒則不滿球證判決，直指「球證首先覺得我們侵犯對方門將在先，當VAR發現我們沒有犯規時，又改稱越位在先。到底麥湯米尼入球作廢真正原因是侵犯門將，還是越位？坦白講，我自己都不知道。」

至於位列A組第3名的挪威隊，昨靠效力曼城的星級射手艾寧夏蘭特重拾射門鞋梅開二度，作客4：0大勝塞浦路斯隊。挪威賽後6戰得10分，下場主場對西班牙一役，將是他們爭取直接出線決賽周資格的「生死戰」。

東拿利辛尼奧路涉賭受查退隊

意大利征英格蘭失兩中場主力

另一方面，目前效力英超球會紐卡素及阿士東維拉的意大利國腳辛度東拿利及尼高路辛尼奧路，因涉嫌非法賭波而須接受調查，兩人已提前退出今期意大利隊大軍。

據意大利傳媒指出，都靈檢察官辦公室職員早前曾到訪國家隊訓練營，並與東拿利及辛尼奧路會面。二人俱涉及違反球員投注規定，當中辛尼奧路疑在效力羅馬時，投注他有份參與的意大利盃比賽。如指控屬實，他們隨時要面對長期停賽。此外，意軍下周三凌晨將作客惡鬥榜首的英格蘭隊，上演C組榜首大戰，如今突然失去兩名中場主力，勢考驗新帥史巴列堤的應變能力。