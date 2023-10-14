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2023年10月14日星期六
港隊98人戰11項目 杭州亞殘運22日開幕 四朝元老各有目標
6球迷組隊赴不丹撐港足 毋懼高原氣候 花逾萬元旅費
艾華頓膺港超8月最佳球員 足總盃今開鑼
亞運壓線奪金台將 台南全運提早慶祝遭逆轉
沙特巡迴賽被拒計世界排名 參賽球手勢緣盡大滿貫奧運
歐陽若曦東望洋轉戰大灣區GT盃 寓賽於操放眼世盃
體壇快訊：港乒朱吳配阿曼賽入決賽
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西班牙揚威榜首戰 蘇格蘭失出線良機兼折羅拔臣
阿根廷欠銳照贏 巴西遭逼和首失分
日韓友賽主場齊大勝 藍武士5戰轟22球
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【明報專訊】（請看附圖）
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港隊98人戰11項目 杭州亞殘運22日開幕 四朝元老各有目標
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