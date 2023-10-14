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體育

6球迷組隊赴不丹撐港足 毋懼高原氣候 花逾萬元旅費

【明報專訊】香港足球代表隊前晚在世界盃亞洲區外圍賽首圈，首回合主場以4：0大勝不丹隊先拔頭籌後，為備戰下周二作客次回合，大軍昨午離港先赴泰國曼谷，今經印度轉機到不丹首都廷布。有6名香港球迷亦已準備好前往這高原氣候的南亞內陸國，花逾萬元旅費只為繼續撐港足。

港足下周二將作客到海拔2300米高的羌黎密塘體育場對不丹隊。將第20場作客看港足比賽的球迷恆仔透露，在7月底世盃外抽籤落實港足對不丹隊後，隨即與多名球迷安排作客行程，明日將聯同Joseph及周先生等5名球迷出發，先去曼谷再到不丹，行程5日4夜，會帶羽絨或風褸等應對當地高原氣候，「基本上我為睇波先去旅行，香港隊令我去了很多地方，去過蒙古、越南海防，幾肯定若不是睇波我都未必會去的地方，像有個機會給我認識世界。今次估計當地氣候是有點挑戰，都會帶定高山藥」。

受恆仔感染而「入坑」、將第5次作客看港足的球迷周先生透露，今次是網上聯繫不丹的旅行團，安排由曼谷到不丹的行程兼辦理簽證，每人費用約1700美元（約1.33萬港元），「若不是為睇港足，相信都不會去不丹。我們今次跟團已提及是來睇波，對方亦已安排好門票」。

港足補選黃梓浩余在言出征

此外，香港足總表示，在後衛勞烈斯獲教練團批准提前離隊，返回所屬的中超球會大連人，以及理文翼鋒艾華頓因傷退隊，補選了東方左閘黃梓浩及中場余在言。效力中甲廣西平果哈暸的前鋒安永佳則留效續隨隊。

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