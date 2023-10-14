港隊98人戰11項目 杭州亞殘運22日開幕 四朝元老各有目標

杭州亞殘運將在本月22日至28日舉行，港隊將派出由176人組成的代表團，當中98名運動員分別出戰11個項目，包括射箭、田徑、羽毛球、硬地滾球、草地滾球、賽艇、射擊、游泳、乒乓球、輪椅劍擊及輪椅網球。

陳浩源最後探戈望奪牌不留憾

殘疾羽毛球隊的「四朝元老」陳浩源在上屆雅加達亞殘運WH2級男單摘銀，現年38歲的他透露在東京殘奧過後，因身體原因已有退役念頭，近1年受椎間盤突出及韌帶傷患影響，惟有未竟之志而決定拼至來年巴黎殘奧，「上屆東京殘奧後，我已想退役，但一來不滿意獎牌顏色，二來因疫情兩年沒比賽，我不想打一屆就退，不如捱多3年至巴黎殘奧。有人叫我再捱多3年到名古屋殘奧，但身體告訴我不行了。我為了做好今屆亞殘運及殘奧，放在球場的時間多過以前，但在醫療室的時間都多過以前。輪椅羽毛球也是對身體要求高的項目，38歲不是可開玩笑的年紀」。

陳浩源坦承不捨運動員生涯，盼盡力作賽不留憾，而今屆基本目標是贏獎牌，並渴望戰勝宿敵、日籍世界一哥梶原大暉，以金牌為其亞殘運生涯畫上完美句號。他又指過往殘羽隊試過只得自己一人、陷被踢出體院精英項目邊緣，到現時有朱文佳、王鎮炎、蔡詠琪等人接棒，自己亦感安慰，「肯定殘疾羽毛球隊在我退役後，仍會有好成績，我由一人捱到有一個團隊，都是開心的」。

余翠怡參戰6項為巴黎殘奧爭分

同為「四朝元老」的輪椅劍手余翠怡，以及硬地滾球隊代表梁育榮，則同樣期望享受比賽。余翠怡上屆亞殘運得1金2銀2銅，她笑言自細出道因此較多經驗，但近年有感比賽打一次少一次，會好好珍惜。余翠怡續指將參與6個項目，包括個人及團體賽各3項，因此體能要求更高。由於亞殘運為巴黎殘奧計分賽之一，她期望衛冕A級個人女子花劍外，亦盼在個人重劍銅轉金，「巴黎殘奧改制，每人可參加3項，我好希望成為香港首個在殘奧參加3項的運動員」。至於上屆無緣獎牌的硬地滾球隊大師兄梁育榮，今屆捲土重來，在BC4級出戰個人賽外，亦會伙張沅角逐雙人賽。

杭州亞殘運將由香港電台直播，三人異口同聲期望巿民可繼續支持港隊，提高各界對殘疾運動員的認可。