盧卡古重生誓吐烏氣 轉東家頻入球 今助比利時征奧爭出線

奧地利vs.比利時 歐洲國家盃外圍賽 明晨02：45開賽

沒有正在養傷的奇雲迪布尼，另一「老臣子」泰拔高圖爾斯月前又因委任隊長問題與比利時國家隊教練泰迪斯高鬧翻，難得當時臨危受命出任比利時隊長一職的盧卡古，頂住球隊內閧壓力及自己職業生涯危機，帶領「歐洲紅魔」取得外圍賽三連勝之餘，自己也以8個入球高踞外圍賽射手榜首名。待回到熟悉的意甲、重回熟悉的摩連奴麾下作賽，盧卡古才真正重拾射手本色。

當然，比起此前對手愛沙尼亞及阿塞拜疆隊，與比利時同樣5戰錄得4勝1和不敗佳績的奧地利，才是歐洲紅魔在F組最強敵人。盧卡古在賽前記者會上，則開腔希望能放下過去隊長人選的恩怨，重新和正在養傷的高圖爾斯並肩作戰，「我衷心希望過去的更衣室風波可真正告一段落。當前最重要的，是他可早日康復重返球場，倘若泰拔（高圖爾斯）到時決定回來，那他當然還是我們最重要一員。我將會是第一個歡迎他回歸球隊的人」。同時，他也為自己今夏幾乎成為棄將抱不平道：「如果我講出事實真相，我相信你們會非常震驚。」

朗帥冀領荷蘭挫法國雪恥

除F組的比、奧之爭外，B組兩大傳統強隊，外圍賽5戰全勝的法國隊及以3勝1負緊隨的荷蘭隊，亦將上演焦點對決。雖然荷蘭首循環作客曾經慘吞法軍4隻光蛋，而且荷軍目前受傷兵困擾，中堅馬菲斯迪列特、中場法蘭基迪莊、鋒將迪比及加普全部都高掛免戰牌，但教練朗奴高文仍堅信球隊有能力報回一箭之仇，「每星期我都在不同聯賽，看到一些難以置信的賽果。這次我們也可成為主角。縱使我們不能排出最強陣容應戰，我仍有信心球隊可令法國叫苦連天，並取得滿意的成績而歸」。

葡萄牙迎斯洛伐克爭先取入場券

至於外圍賽6戰全勝，目前為J組榜首的葡萄牙隊，今夜只須在主場擊敗次名的斯洛伐克隊，即能鎖定來年歐國盃決賽周席位。