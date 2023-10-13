體壇快訊：鄧謝配北極羽賽16強止步

瑪爾雅王欣瑜港網賽次圈出局

次號種子的巴西籍球手瑪爾雅及4號種子中國隊的王欣瑜，昨日在「保誠香港網球公開賽2023」女單次圈同樣以盤數1：2，不敵柏芙露珍高娃和莎拉拖姆，而3號種子梅頓絲則以2：0淘汰蘭絲莉，晉級8強。上海大師賽男單8強方面，16號種子侯卡錫以盤數2：0挫馬洛辛入4強，將遇史巴斯坦哥達。

馬昆斯下季投杜卡迪衛星隊

6屆世界電單車錦標賽（MotoGP）世界冠軍馬昆斯，早前公布季後離開效力了10年的本田（Honda）車隊後，昨宣布下季轉投杜卡迪（Ducati）衛星隊Gresini，與胞弟阿歷斯馬昆斯合作出戰，簽約1年。這名30歲西班牙籍名將承認轉隊絕非容易的決定，但期待新挑戰

區天駿伙隊友印第安耐力賽奪亞

洲際GT挑戰賽日前上演第4站的美國印第安納波利斯8小時耐力賽，香港賽車手區天駿伙拍兩名德國籍隊友取得Pro-Am盃亞軍，落後組別冠軍30秒，總成績則以第7名完成。煞科站將於12月於阿聯酋阿布扎比舉行。