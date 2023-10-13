明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

體育

體壇快訊：鄧謝配北極羽賽16強止步

【明報專訊】北極羽毛球公開賽昨續於芬蘭萬塔市上演，港隊組合「鄧謝配」鄧俊文／謝影雪於混雙16強以直落兩局11：21、10：21不敵馬來西亞組合陳堂傑／杜頤溈。而另一港隊組合楊雅婷／楊霈霖則於女雙16強同以直落兩局不敵國家隊組合李怡婧／羅徐敏。

瑪爾雅王欣瑜港網賽次圈出局

次號種子的巴西籍球手瑪爾雅及4號種子中國隊的王欣瑜，昨日在「保誠香港網球公開賽2023」女單次圈同樣以盤數1：2，不敵柏芙露珍高娃和莎拉拖姆，而3號種子梅頓絲則以2：0淘汰蘭絲莉，晉級8強。上海大師賽男單8強方面，16號種子侯卡錫以盤數2：0挫馬洛辛入4強，將遇史巴斯坦哥達。

馬昆斯下季投杜卡迪衛星隊

6屆世界電單車錦標賽（MotoGP）世界冠軍馬昆斯，早前公布季後離開效力了10年的本田（Honda）車隊後，昨宣布下季轉投杜卡迪（Ducati）衛星隊Gresini，與胞弟阿歷斯馬昆斯合作出戰，簽約1年。這名30歲西班牙籍名將承認轉隊絕非容易的決定，但期待新挑戰

區天駿伙隊友印第安耐力賽奪亞

洲際GT挑戰賽日前上演第4站的美國印第安納波利斯8小時耐力賽，香港賽車手區天駿伙拍兩名德國籍隊友取得Pro-Am盃亞軍，落後組別冠軍30秒，總成績則以第7名完成。煞科站將於12月於阿聯酋阿布扎比舉行。

上 / 下一篇新聞