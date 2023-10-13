港足世盃外主場4球先勝不丹 米高陳晉一國際賽開齋 門票加價無阻過萬球迷捧場

港足在杭州亞運取得隊史最佳的第4名，除場內設置港足亞運隊照大型紙板和派發特製手帶，讓球迷打卡還有「戰利品」帶回家。香港足總賽前舉行簡單致謝儀式，讓一眾亞運隊成員接受在場球迷掌聲。足總將賽事門票由上月友賽文萊隊時的成人票160元、特惠票40元，分別加價至200元及50元，但仍無損球迷入場撐港足興致，最終有10259人入場，比上仗6097人多。

足總為亞運隊辦致謝儀式

港足昨仗讓安永佳等6名回歸大港腳的亞運成員先列後備，效力德丙恩高斯達特二隊的19歲中鋒米高繼上月對文萊隊後，連續兩仗「擔正」。面對排名低36名的不丹隊，世界排名第148的港足甫開賽即狂攻，在10分鐘已由米高接應黃威開出角球頂入，取個人首個國際賽入球。兩人6分鐘後再聯手，黃威右路傳中予米高近門迎頂得手。領先兩球的港足得勢不饒人，入籍翼鋒艾華頓於28分鐘後場截去皮球，再長傳予此仗再任左翼的陳晉一邊走邊射破網，這名21歲小將同樣首為大港腳建功。7分鐘後，艾華頓禁區內起腳被門將擋出後，客軍後衛羅保倒地之下誤將球踢入自家網窩，令港足半場遙遙領先 4：0。

安永佳勞列斯恐無緣征戰次回合

晨曦名宿哥連斯入場見證兒子建功

不丹隊經調整換邊後取得攻勢，「不丹C朗」基治辛、京加旺卓克及祖佳爾先後起腳攻門，惟均無法攻破門將葉鴻輝十指關。港足64分鐘換入安永佳等3將，讓安永佳與米高兩大射手首同場合作，惟米高於75分鐘因傷被換出，令兩人連線僅維持約10分鐘。安永佳於87分鐘離門3碼撞射中柱失機後，終維持4球大勝。

港足主教練安達臣賽後說，滿意麾下上半場表現，但再次對換邊後的表現有微言，亦提及中國聯賽效力的安永佳及勞列斯，均被所屬球會要求戰畢此戰後歸隊報到，恐無法隨隊出征下周二的次回合，批評在國際賽期仍安排聯賽是愚蠢，「我不可能只帶16名球員去不丹，我們稍後會就此情况作進一步決定」。港足今午起程先到曼谷，明日再到印度轉機赴不丹。

至於首度取得國際賽「士哥」的米高，賽後當選賽事最佳球員，提及其晨曦名宿父親哥連斯要求甚高，自感是役必須入球，希望陸續有來，又透露父親賽後跟他說「你終於可以用頭入球了」。哥連斯昨首次入場看兒子代表港足比賽，縱對米高入兩球感自豪，惟稱兒子還有改善空間。他續說，米高在香港出生，故帶他回來回饋港足是正確決定。