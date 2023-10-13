明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

體育

港足世盃外主場4球先勝不丹 米高陳晉一國際賽開齋 門票加價無阻過萬球迷捧場

【明報專訊】世界盃亞洲區外圍賽首圈昨展開，香港足球代表隊在首回合於香港大球場迎戰不丹隊，憑非裔入籍前鋒米高梅開二度，與陳晉一同於國際賽「開齋」，在10259人入場下大勝4：0，晉級形勢大好。港足今午起程先到曼谷再轉機，備戰下周二作客次回合再交手。

港足在杭州亞運取得隊史最佳的第4名，除場內設置港足亞運隊照大型紙板和派發特製手帶，讓球迷打卡還有「戰利品」帶回家。香港足總賽前舉行簡單致謝儀式，讓一眾亞運隊成員接受在場球迷掌聲。足總將賽事門票由上月友賽文萊隊時的成人票160元、特惠票40元，分別加價至200元及50元，但仍無損球迷入場撐港足興致，最終有10259人入場，比上仗6097人多。

足總為亞運隊辦致謝儀式

港足昨仗讓安永佳等6名回歸大港腳的亞運成員先列後備，效力德丙恩高斯達特二隊的19歲中鋒米高繼上月對文萊隊後，連續兩仗「擔正」。面對排名低36名的不丹隊，世界排名第148的港足甫開賽即狂攻，在10分鐘已由米高接應黃威開出角球頂入，取個人首個國際賽入球。兩人6分鐘後再聯手，黃威右路傳中予米高近門迎頂得手。領先兩球的港足得勢不饒人，入籍翼鋒艾華頓於28分鐘後場截去皮球，再長傳予此仗再任左翼的陳晉一邊走邊射破網，這名21歲小將同樣首為大港腳建功。7分鐘後，艾華頓禁區內起腳被門將擋出後，客軍後衛羅保倒地之下誤將球踢入自家網窩，令港足半場遙遙領先 4：0。

安永佳勞列斯恐無緣征戰次回合

晨曦名宿哥連斯入場見證兒子建功

不丹隊經調整換邊後取得攻勢，「不丹C朗」基治辛、京加旺卓克及祖佳爾先後起腳攻門，惟均無法攻破門將葉鴻輝十指關。港足64分鐘換入安永佳等3將，讓安永佳與米高兩大射手首同場合作，惟米高於75分鐘因傷被換出，令兩人連線僅維持約10分鐘。安永佳於87分鐘離門3碼撞射中柱失機後，終維持4球大勝。

港足主教練安達臣賽後說，滿意麾下上半場表現，但再次對換邊後的表現有微言，亦提及中國聯賽效力的安永佳及勞列斯，均被所屬球會要求戰畢此戰後歸隊報到，恐無法隨隊出征下周二的次回合，批評在國際賽期仍安排聯賽是愚蠢，「我不可能只帶16名球員去不丹，我們稍後會就此情况作進一步決定」。港足今午起程先到曼谷，明日再到印度轉機赴不丹。

至於首度取得國際賽「士哥」的米高，賽後當選賽事最佳球員，提及其晨曦名宿父親哥連斯要求甚高，自感是役必須入球，希望陸續有來，又透露父親賽後跟他說「你終於可以用頭入球了」。哥連斯昨首次入場看兒子代表港足比賽，縱對米高入兩球感自豪，惟稱兒子還有改善空間。他續說，米高在香港出生，故帶他回來回饋港足是正確決定。

上 / 下一篇新聞