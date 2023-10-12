西班牙誓剃蘇雪恥 歐國外戰火重燃 A組演榜首戰

西班牙隊去年底在卡塔爾世界盃16強爆冷不敵摩洛哥隊後，前帥安歷基離隊，改由於2013至22年間，先後執教「狂牛」U19、U21和U23的迪拉富安迪領軍，於今年3月尾歐國外首擊「地標」督師，帶領球隊主場以3：0大勝挪威隊打響頭炮，卻在3日後被當頭棒喝，作客被效力英超球會曼聯的蘇格蘭隊中場麥湯米尼梅開二度，以0：2告負。迪拉富安迪其後在6月的歐洲國家聯賽4強和決賽連勝意大利及克羅地亞隊，令狂牛取得2012年歐國盃後首個國際大賽冠軍，並乘勝追擊在歐國外分別以7：1和6：0大破格魯吉亞和塞浦路斯隊，現以4戰得9分，但仍以6分落後5戰全勝得15分的蘇軍。

狂牛16歲小將耶馬爾因傷退隊

無論如何，62歲的迪拉富安迪喜見狂牛近半年來進步不少，並說：「相比於3月和6月時的那兩支國家隊，我們現在更強大。球員彼此之間更加了解，實力與日俱增。」惟壞消息是16歲新星前鋒耶馬爾因臀部受傷退隊，與巴塞隆拿隊友中場柏迪、翼鋒馬高阿辛斯奧和丹尼奧莫無緣此仗，喜訊是在英超和聯賽盃已停賽場的曼城球星洛迪卡斯簡迪已養精蓄銳，勢可與另一巴塞球星加維坐鎮中場，為箭頭艾華路莫拉達提供「彈藥」。另外，此役有左閘基蘭泰亞尼因傷缺陣的蘇軍明晨若凱旋，而同日5戰得7分名列第3的挪威又作客不勝塞浦路斯，蘇軍便可提早兩輪出線決賽周。

三獅戰澳洲 30歲卡尼稱可續戰8、9年

至於在C組遙領的英格蘭隊將在下周日凌晨主場友賽澳洲隊，30歲的「三獅」隊長哈利卡尼希望自己仍可多踢8或9年，並以基斯坦奴朗拿度（C朗）、美斯、羅拔利雲度夫斯基及伊巴謙莫域自勉，「他們30歲後的表現比之前更好」。

此外，39歲的法國人花柏芝將執法英澳之戰，令她成為首個在溫布萊球場執法的女球證。另外，日前離開華盛頓聯隊的37歲前英軍名宿朗尼，昨獲英冠球會伯明翰委任為新帥。