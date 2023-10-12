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體育
2023年10月12日星期四
港足世盃外主場強攻不丹 亞運佳績後首擊 將帥呼籲球迷入場
馬術港隊亞運摘1銀1銅 何苑欣望續雙線爭牌
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港隊朱王配西澳殘羽男雙全勝封王
在華再失利 艾卡拉斯上海賽16強止步
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【明報專訊】（請看附圖）
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