百米蛙泳破麥世霆學界紀錄闖D1決賽 張智傑放眼為港隊出戰

徐奕祺50米蛙首名觸池同創紀錄

剛戰畢杭州亞運的張心悅等好手因投身全職，未能出戰學界賽，令今屆星味稍弱。在上午的賽事中，男拔萃隊長張智傑在男甲100米蛙泳初賽游出1分03秒正，以0.01秒刷新麥世霆在2021／22學年寫下的紀錄，排首名晉級決賽。他透露自己未有跟隨泳會習泳，只隨父親一起練水，並享受不斷進步的成就感，「我目標是在100米蛙泳游到1分鐘內，有機會也想代表港隊」。

聖若瑟書院的徐奕祺則於下午的男子乙組50米蛙泳初賽，以28.76秒首名觸池，以0.62秒刷新蘇俊軒在上季寫下的紀錄。

田徑港將李紫桃現身參賽

至於港大同學會書院的「學界飛人」李紫桃昨驚喜現身，這名早前戰畢杭州亞運的田徑港將，相隔4年再落水為校爭護級，她在女甲50自初賽游出個人最佳（PB）的31.38秒，總成績第13無緣決賽，但仍成功達標獲分數。她其後於女甲100自初賽以1分18.52秒排第15，並在4×50自接力伙隊友以2分06.49秒排第7殺入決賽。首日賽事後，拔萃男書院、聖若瑟書院和英華書院在男子組總成績以54分並列榜首，而拔萃女書院、協恩中學和德望學校於女子組總成績以54分列首名。