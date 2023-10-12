港足世盃外主場強攻不丹 亞運佳績後首擊 將帥呼籲球迷入場

世界盃亞洲區外圍賽 香港vs.不丹

港台電視32台 晚上20：00直播

票價：$200／$50

現時世界排名145的港足，將於2026年世盃外亞洲區首圈，面對排186名的南亞國家不丹隊，今晚先主場踢首回合，下周二作客次回合，兩回合勝方將晉身世盃外次圈。

港足繼上月主場友賽10：0大炒文萊隊，剛於杭州亞運取得歷來最佳成績第4名，今晚世盃外乘勢主場出擊，主教練安達臣昨在賽前記者會稱，未來一周兩場世盃外首圈至關重要，希望主場一仗得到球迷入場，「今仗不易應付，是重要的考驗，因此更需要球迷入場支持」。同場出席的後衛勞烈斯也呼籲球迷現場撐港足。

艾華頓減操養精蓄銳保狀態

入籍翼鋒艾華頓昨在賽前公開操練部分，僅參與折返跑後便到場邊，要由軍醫檢查大腿肌肉。安達臣解釋，這名32歲翼鋒上周六為理文戰畢港超後，不想他太操勞，故前日亦未有完全參與操練，「更重要是確保他明（今）天能有十足狀態迎戰」。港足兩名前鋒安永佳及米高首次同時入選，問到會否同場攻堅，安達臣僅稱高興有更多有質素球員，提及安永佳縱在前晚的中甲聯賽踢足全場，但對方總是會盡力為港足比賽。

港足亞運隊取佳績，有6名成員入選大港腳，勞烈斯也對年輕港將感到非常驕傲，他也會盡力協助力保不失，「他們表現很好，帶給大家驚喜，希望大港腳都能有好表現」。安達臣稱球隊在亞運踢出士氣，奮鬥到最後一分鐘，「當穿上港足球衣，就要交出好表現，希望將來能一直做到這點」。

「不丹C朗」8年前訪港吞港足7蛋

港足與不丹隊曾在2015年的世界盃外圍賽次圈同組，港足兩仗皆勝分別主場大勝7：0及作客小勝1：0。不丹隊陣中頭號球星為效力印尼乙組球會斯里維加亞的27歲翼鋒基治辛（Chencho Gyeltshen）。綽號「不丹C朗」的他昨提及，目前陣容只有他和一名門將曾在2015年對過港足，知道不易對付，但稱現時不丹隊有不少年輕球員，有一定活力，會努力應戰。

不丹隊上月曾作客友賽1：0小勝澳門隊，上周六起在泰國集訓4日。球隊踢法主張保持控球，利用兩翼突破製造威脅，當中翼鋒京加旺卓克（Kinga Wangchuk）有速度及盤扭能力，或成「偷襲」港足的武器。