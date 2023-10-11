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體育

足壇快遞：國足主場兩球輕取越南

【明報專訊】中國隊昨晚在大連主場友賽，憑後備王秋明於55分鐘接應劉洋傳中「窩利」建功，是這名30歲中場在國足首個入球，加上武磊補時階段單刀破網，以2：0擊敗完場前踢少一人的越南隊。至於日前戰畢杭州亞運的中場戴偉浚亦於下半場入替。國足緊接續在大連體育中心體育場友賽，於下周二晚上7時35分對烏茲別克隊。

英愛合辦2028年歐國盃

歐洲足協昨宣布，英國與愛爾蘭獲得2028年歐洲國家盃主辦權，意大利和土耳其將合辦2032年歐國盃，兩屆均在無競爭下選出主辦國，而明夏歐國盃將於德國上演。至於阿仙奴翼鋒布卡約沙卡，昨因傷退出英格蘭隊大單，避戰周六友賽澳洲隊及下周三歐國外迎戰意大利隊。

三笘薰退出日本友賽大軍

日本隊將於未來一周在主場踢兩場友賽，包括周五對加拿大隊，以及下周二對突尼斯隊，但早前公布的26人決選名單，繼前鋒前田大然因傷，再有白禮頓翼鋒三笘薰因身體狀况欠佳而退隊，補選了川邊駿及首召效力德乙紐倫堡的24歲前鋒奥拔侃志。

基奧特膺意甲今周最佳門將

AC米蘭前鋒基奧特，在周日作客1：0勝熱拿亞時，因尾段臨危受命串演門將，並化解對方單刀力保不失，昨喜獲當選意甲第8輪最佳陣容的門將。這名37歲法籍老將守龍後成熱話，連米蘭官網也開售印有其名字的龍門球衣且瞬即售罄。

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