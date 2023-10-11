港足亞運慶功獲85萬獎金 乘勢向港府爭撥資源 霍啟山冀重視青訓

足總昨午在九龍灣一間酒樓設宴慶功，港足主教練安達臣聯同大部分亞運成員都有出席。貝鈞奇透露，港足打入亞運4強後，足總主席霍啟山牽頭聯同多名足總董事合資85萬元獎金，準則參考賽馬會在杭州亞運的獎勵計劃，團體項目銀牌及銅牌分別有100萬及50萬元來做基準，「今次是港足歷史性打入亞運4強，好難得，值得有多於團體銅牌的獎金」。他有信心藉亞運佳績，提升政府對足壇增撥資源的本錢，「政府會看見我們的成績。2009年東亞運奪金，當時特首（曾蔭權）從4強開始關注，看中足球的凝聚力，然後加快促成《鳳凰計劃》，這次亞運的佳績，對我們檢討下個5年計劃時注入強心針」。

周四迎不丹 安達臣冀2萬人入場

港足東亞運奪得金牌時，當年民政事務局政治助理、現任足總副主席徐英偉認為，今屆亞運重新帶回東亞運時全城關注足球的氣氛，稱未來會盡快跟體育專員黃德森會面，乘勢向港府爭取繼續重視香港足球發展，「如草根足球及青訓發展，繼續多點支援現有運動員，乘勢加強對香港足球的重視」。

謝家榮望球員未來有保障

港足主帥安達臣認為，足總今次獎金對年輕球員是很大激勵，希望將亞運隊佳績帶來的正能量，傳遞給大港腳備戰未來一周兩場世界盃亞洲區外圍賽首圈，包括周四晚上8時主場對不丹隊，期望約有2萬人入場，「緊接對不丹隊很需要香港球迷大力支持，希望有更多球迷入場」。談今後期望，門將謝家榮稱最希望未來有保障，後衛李毅凱稱最希望有好的訓練基地，「一定要真草場，設備、健身室、飯堂齊全，令球員更投入訓練。今次杭州亞運我們在飯堂定時食一日三餐、還有牛扒，有助連續比賽恢復得很好」。

足總主席霍啟山稱，會全面檢討足總及香港足球發展方向，「我希望資源分配能更重視青訓方面，下一步會與政府和馬會等不同持分者溝通，亦很需要社會和市民支持，從而提升整個足球生態」。他又稱會探討如何令香港足球與國際接軌，如參與更多國際賽或舉辦外隊訪港的友賽，「包括內地球隊或海外的名宿隊」，藉此吸引更多球迷入場。