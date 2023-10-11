明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

體育

港足亞運慶功獲85萬獎金 乘勢向港府爭撥資源 霍啟山冀重視青訓

【明報專訊】香港足球代表隊在杭州亞運歷史性取得第4名，香港足球總會昨午設宴慶功，即場宣布將會發放85萬元獎金表揚一眾港足亞運成員。足總會長貝鈞奇及副主席徐英偉均期望藉亞運佳績，乘勢要求政府加強重視香港足球及增撥資源的本錢。足總主席霍啟山亦希望未來資源分配能更重視青訓。

足總昨午在九龍灣一間酒樓設宴慶功，港足主教練安達臣聯同大部分亞運成員都有出席。貝鈞奇透露，港足打入亞運4強後，足總主席霍啟山牽頭聯同多名足總董事合資85萬元獎金，準則參考賽馬會在杭州亞運的獎勵計劃，團體項目銀牌及銅牌分別有100萬及50萬元來做基準，「今次是港足歷史性打入亞運4強，好難得，值得有多於團體銅牌的獎金」。他有信心藉亞運佳績，提升政府對足壇增撥資源的本錢，「政府會看見我們的成績。2009年東亞運奪金，當時特首（曾蔭權）從4強開始關注，看中足球的凝聚力，然後加快促成《鳳凰計劃》，這次亞運的佳績，對我們檢討下個5年計劃時注入強心針」。

周四迎不丹 安達臣冀2萬人入場

港足東亞運奪得金牌時，當年民政事務局政治助理、現任足總副主席徐英偉認為，今屆亞運重新帶回東亞運時全城關注足球的氣氛，稱未來會盡快跟體育專員黃德森會面，乘勢向港府爭取繼續重視香港足球發展，「如草根足球及青訓發展，繼續多點支援現有運動員，乘勢加強對香港足球的重視」。

謝家榮望球員未來有保障

港足主帥安達臣認為，足總今次獎金對年輕球員是很大激勵，希望將亞運隊佳績帶來的正能量，傳遞給大港腳備戰未來一周兩場世界盃亞洲區外圍賽首圈，包括周四晚上8時主場對不丹隊，期望約有2萬人入場，「緊接對不丹隊很需要香港球迷大力支持，希望有更多球迷入場」。談今後期望，門將謝家榮稱最希望未來有保障，後衛李毅凱稱最希望有好的訓練基地，「一定要真草場，設備、健身室、飯堂齊全，令球員更投入訓練。今次杭州亞運我們在飯堂定時食一日三餐、還有牛扒，有助連續比賽恢復得很好」。

足總主席霍啟山稱，會全面檢討足總及香港足球發展方向，「我希望資源分配能更重視青訓方面，下一步會與政府和馬會等不同持分者溝通，亦很需要社會和市民支持，從而提升整個足球生態」。他又稱會探討如何令香港足球與國際接軌，如參與更多國際賽或舉辦外隊訪港的友賽，「包括內地球隊或海外的名宿隊」，藉此吸引更多球迷入場。

上 / 下一篇新聞