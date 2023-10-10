阿仙奴8年首挫曼城 與熱刺叮噹馬頭

阿迪達難得率領兵工廠打破聯賽過去12場全負曼城的尷尬紀錄，自己也在第8次英超對陣哥迪奧拿中取下首勝，他賽後喜上眉梢地說：「我們派出了合適的球員，也知道比賽期間要面對艱難的時刻，但在場的球員和主場球迷都交出了極好的表現。這場賽事令我感到非常自豪。」奠勝功臣馬天尼利則豪言，能夠在這場大戰獲勝「將是球隊最佳強心針，證明我們面對頂級對手也可以毫無懼色」。

曼城英超連敗 哥帥促振作

與此同時，吞下聯賽2連敗、最近4場賽事僅得1勝3負的曼城，領隊哥迪奧拿就表示未需擔心，「是的，我們現在落後了，但現在才是10月，我們之前也試過遇到更艱難的情况。待球員回歸，我們會重振旗鼓，迎戰國際賽期後的白禮頓、曼聯等強敵」。曼城賽後續得18分跌落第3。

另一方面，剛在對富咸一役足踝重創的錫菲聯守將巴森，賽後在社交媒體透露已完成首次手術，哈利馬古尼、蘭斯達爾等英格蘭球星亦紛紛送上祝褔。