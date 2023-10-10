葉鴻輝喜見謝家榮成熟 望傳承門神之位 安達臣稱港足需先改善青訓

港足在亞運取得隊史最佳的第4名，香港足總今午將於九龍灣設宴慶祝。是次大港腳決選23人名單中，亦有謝家榮、李毅凱、胡晉銘、潘沛軒、孫銘謙及安永佳共6名亞運隊成員，其中安永佳今晚需為廣西平果哈嘹征戰中甲尚未歸隊。

謝家榮在亞運多次力挽狂瀾，贏得不少掌聲。14年前在東亞運為港足歷史性奪金的葉鴻輝，操練時亦與對方閒談交流當年心路歷程，「兩次路程有點相似，分組賽時外界、隊內的期望都不太高，一路晉級後才意識到『要攞啲嘢返去』。當然，亞運的規模始終比較大，而且這次的班底連同超齡球員都較為年輕」。

安帥信周緣德能填補後防空缺

對於謝家榮在亞運的演出，葉鴻輝亦盛讚後輩場上表現更成熟、踏實，從中成長不少。他又稱，不擔心對方冒起所帶來的正選門將競爭，強調人選有待教練團決定，「長遠而言，家榮很大機會是港足的未來重心。自己年齡已不輕，可能踢多一兩年，需要有人接班、傳承」。

港足上月曾派員考察不丹作客1球小勝澳門的友賽，然而主教練安達臣承認因公務繁忙，尚未有時間研究對手。經過杭州亞運洗禮，安帥認為此行對自己和小將的意義甚大，惟指出港足若要把握是次成果持續進步，必須從青訓層面入手，「這裏其實有不少具潛質的年輕球員，只要讓他們在12至18歲獲得更高水平的訓練，港足自然未來可期」。

安帥這次首度徵召傑志後衛周緣德入決選名單，他指出陣中有守將梁諾恆及徐宏傑同因傷落選下，相信該名可司職中堅和右閘的港、德混血兒可填補後防空缺。港足周四晚上8時將在香港大球場迎戰不丹隊，並於賽後翌日啟程前往不丹首都廷布，準備下周二的次回合。