亞運觸動人心 張雨霏池江相擁經典 13歲滑板小將奪金 國乒女雙爆冷負印度響警號

池江璃花子因上屆雅加達亞運獨取6金而榮膺MVP，惜2019年患上白血病，康復後曾參加2021年東京奧運，成為體壇勵志人物，卻在主場無法取得獎牌，而東奧兩金得主張雨霏當日便曾向池江說「亞運會見」以作鼓勵，結果雙方真的在今屆亞運50米蝶泳決賽較量，最後分別獲得金和銅牌，而25歲的張雨霏賽後惺惺相惜，主動擁抱比自己年輕兩年的池江，其間更淚流滿臉，成為永恆一刻。

葉詩文相隔9年再戰亞運找回自我

池江能回歸泳池教人擊節讚賞，善於混合泳的國家隊選手葉詩文何嘗不是？她成名於2010年廣州亞運，2014年仁川亞運亦奪3金，其間在2012年倫敦奧運亦兩度封后，已27歲的她曾相信倫奧是個人生涯巔峰，現卻不再追求「我很強大」而是找回自我，結果相隔9年復出戰亞運於200米混合泳獲亞軍，更在轉戰的200米蛙泳無敵手。

國家隊跳水方面也有另一個葉詩文，31歲的何超退役4年後復出，與後輩嚴思宇在亞運男子雙人3米板稱王，亦是仁川亞運以來個人首金。他憶起當年退役原因「就是不想練」，惟東奧期間發現很多運動員總是無憾地拼，明白到「每一滴汗都是包含了很多不甘」，於是毅然重新上路，終再綻光芒。

科威特60歲射擊老將瞄準巴黎奧運

比何超老上約一倍的60歲科威特射擊老將阿卜杜拉拉希迪更老而彌堅，在男子雙向飛碟個人和混合團體雙向飛碟分獲得冠、亞軍，成為今屆亞運年紀最大的金牌得主，並瞄準出席明年的巴黎奧運，而最年輕的冠軍則是在女子街式滑板封后的國家隊13歲小將崔宸曦，其爭標動力就是簡單的「我特別想拿冠軍」。

今屆亞運的另一特色是爆冷賽果不少，港足能在8強力挫伊朗隊固然叫人詫異，國家隊乒乓球孫穎莎／王曼昱及陳夢／王藝迪的女雙8強賽，同以1：3負日本與名不見經傳的印度組合更叫人大吃一驚，但王曼昱賽後指「在遇到困難時，我們應對的辦法較少……得分手段也不是特別明確。感覺在技戰術方面有一些問題」，也反映出這國技在巴奧恐再遇逆境。