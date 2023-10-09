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2023年10月9日星期一
杭州亞運謝幕 港隊53牌豐收 8金平紀錄獎牌數寫歷史 團長霍啟剛展望明年巴黎奧運
港足光榮返港 今開操備戰世盃外 亞運隊6成員續入選大港腳 周四大球場鬥不丹
空手道「夫妻檔」無緣獎牌留憾
香港鬥志：亞運圖輯
紅軍紐記和波失分 沙拿伊沙克梅開二度無助贏波
基奧特臨危受命串演門將 米蘭險勝熱拿亞列榜首
韋斯塔本提早5站封王實現三連霸
小犬襲港沙特阿美高球賽改制 林希妤贏附加洞封后
體壇快訊：何詩蓓柏林世盃奪金
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【明報專訊】（請看附圖）
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