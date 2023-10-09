紅軍紐記和波失分 沙拿伊沙克梅開二度無助贏波

開賽後採取主動的白禮頓，上半場20分鐘把握利物浦的荷蘭隊守將華基爾雲迪積克與阿歷斯麥亞里士打誤會，由截得皮球的西蒙艾丁拿遠射偷襲得手先開紀錄。戰至40分鐘，白軍守將李維士鄧克後場傳失，「紅軍」射手達雲紐尼斯分予入楔的穆罕默德沙拿左腳妙射扳平。兩分鐘後輪到「海鷗」門將華布根短傳失誤，柏斯高哥斯情急下禁區內將對手拉跌，沙拿主射極刑中鵠助客軍半場反先。

換邊後雙方繼續大打壓逼戰，主隊西蒙艾丁拿曾單刀施射被紅軍門將艾利臣比加封位撲出，而客軍也有後備上陣的賴恩格雲貝治近射中楣。

完場前起孖助紅魔神奇反勝成熱話

麥湯米尼：碧咸紀錄片成動力

直到78分鐘，上半場犯錯的李維士鄧克將功補過，藉死球接應傳中近門建功，最終雙方踢成2：2各得1分。至於紐卡素與韋斯咸一戰，主隊先由湯馬士蘇錫克8分鐘接應傳中先拔頭籌，客軍憑阿歷山大伊沙克下半場「起孖」一度反超前，卻在臨完場前「大意失荊州」，遭韋斯咸的古達斯追成2：2完場。

另一方面，於補時階段連入兩球，主場驚險2：1反勝賓福特的「紅魔」曼聯，贏波頭號功臣麥湯米尼賽後就表示，身為紅魔球員絕不會輕言放棄，「我從5歲起就在曼聯長大，球會教練早已教曉我們永遠不能認輸，無論何時都永遠不要放棄」。

此外，麥湯米尼又不諱言「師兄」碧咸日前推出的紀錄片，是他戰至最後一刻的推動力，「比賽前一晚，我在看碧咸的紀錄片。看到當時的隊友力戰到底、領隊費格遜補時階段看表等等，這些經典場面都深深打動了我。這場對賓福特的賽事，就證明了奠勝球往往會在最後一刻出現」。