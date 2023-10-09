明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

體育

港足光榮返港 今開操備戰世盃外 亞運隊6成員續入選大港腳 周四大球場鬥不丹

【明報專訊】香港足球代表隊在杭州亞運歷史性取得男足第4名，昨午在懸掛8號風球下光榮返港。6名亞運成員包括門將謝家榮、後衛李毅凱及翼鋒潘沛軒，續入選大港腳23人決選，今午隨即開操備戰世界盃亞洲區外圍賽首圈首回合，周四晚在香港大球場對不丹隊。

港足亞運隊球員昨與主教練安達臣及香港足球總會主席霍啟山一同返港，8號風球下仍有十數球迷專程到場接機。香港足總昨晚公布世盃外圍賽23人決選名單，有6名亞運成員續入選，包括李毅凱、胡晉銘、安永佳、謝家榮、孫銘謙，以及8強對伊朗隊入球奠勝的潘沛軒，而這翼鋒所屬的傑志有9人入選，但老將黃洋落選。安達臣透露，後衛梁諾恆及徐宏傑均因傷落選。

門將謝家榮準備好公平競爭

24歲門將謝家榮今屆亞運表現神勇，他稱不會太看重外界關注，「今次比賽踢得好，若下次比賽踢得差，人哋可能已唔記得你，評價又變返負面，如何保持穩定表現更重要」。大港腳門將有葉鴻輝及保羅，謝家榮稱準備好公平競爭，「阿輝（葉鴻輝）為港隊守住大門多年，立下很多汗馬功勞，要跟他爭正選不易，但對來我說只需保持好狀態，相信教練團會睇到」。

霍啟山稱雖未能取得獎牌，惟「已贏得香港市民的心」，將會發放獎金，「我在現場看到球員奮鬥到最後一刻，踢出香港精神，每個球員都是我們的英雄」。他稱青訓是港足未來，足總會繼續投放更多資源發展。至於昨日原定兩場港超的香港U23對傑志，以及標準流浪對均業北區，因下午懸掛8號風球而延期，擇日補賽。

上 / 下一篇新聞