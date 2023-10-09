明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

體育

杭州亞運謝幕 港隊53牌豐收 8金平紀錄獎牌數寫歷史 團長霍啟剛展望明年巴黎奧運

【明報專訊】杭州亞運昨晚閉幕，中國香港代表團今屆成績驕人，奪8金16銀29銅、共53面獎牌，名列獎牌榜第12位；港隊除了追平上屆金牌數，也取得歷來最多獎牌，泳隊「女飛魚」何詩蓓以2金1銀3銅成港隊大贏家。團長霍啟剛表示滿意成績，以「突破自我，創造歷史」總結今屆港將表現，並喜見年輕運動員站上頒獎台，對港隊未來充滿信心。此外，東道主的國家隊今屆成績無出其右，共奪201金111銀71銅，歷來首次突破200金大關，獎牌數亦大幅拋離取得52金67銀69銅的日本隊，成今屆最大贏家。

港隊今屆53面獎牌，來自17個運動項目，除了傳統項目外，能取得獎牌的運動項目較以往增加，如橋牌、電競、象棋等非香港體育學院精英項目，霍啟剛稱這是對香港整體體育發展系統的一個認可。

游泳劍擊齊奪港隊亞運首金

何詩蓓獨取2金1銀3銅成大贏家

賽前被視為金牌大熱的「劍神」張家朗以及「女飛魚」何詩蓓同樣不負眾望，分別為香港泳隊及劍擊隊拿下史上首面金牌，前者更在游泳項目獨取2金1銀3銅，包括在強項的女子200米及100米自由泳奪金、50米自由泳摘銀、非主項的50米蛙泳亦拿下銅牌。 另外，她亦伙拍隊友在女子4×100米混合泳接力，以及4×100米自由泳接力掛銅。至於「劍神」張家朗在男子花劍個人賽封王，轉戰團體賽亦跟蔡俊彥、崔浩然及楊子加奪銅。

霍啟剛提到多個項目讓人鼓舞，亦點名稱讚游泳及劍擊隊，「何詩蓓在主項遙遙領先，張家朗眾望所歸取得個人亞運首面金牌，成績一直上升，給予我們明年（巴黎）奧運好大希望」。至於在亞運展開神奇之旅、連挫巴勒斯坦及伊朗隊殺入4強的港足、羽毛球隊首席混合雙打拍檔「鄧謝配」鄧俊文／謝影雪等，指他們縱未能贏取獎牌，仍展示出團結與體育精神，值得驕傲。他又表示：「香港人口不多，是很小的地區，能有這樣的成績，值得港隊運動員及港人驕傲。我會以『突破自我，創造歷史』形容港隊今屆表現，看見運動員不論是否取得獎牌，都一直沒有放棄，以全力以赴、突破自己的心態應戰」。

此外，港隊近年有不少新星湧現，如高爾夫球隊的許龍一、單車隊的李思穎、劍擊隊的陳諾思、壁球隊的陳善鈺等，全在亞運展現初生之犢不畏虎的精神。霍啟剛亦提到今屆多名小將取得獎牌未來可期，「很多隊伍出現新舊交替，但我們看到隊伍深度，有不少取得獎牌的運動員年齡較小，如單車隊在李慧詩退役後，今次有李思穎取得2銀1銅。高爾夫球有許龍一面對高世界排名對手，仍能從第1天領先到第4天，劍擊隊有陳諾思等，給予我們信心，港隊未來續有好表現」。

港隊合共獲3250萬元獎金

此外，霍啟剛希望乘亞運的勢頭，推動香港體育專業化的發展，身兼立法會體育、演藝、文化及出版界議員的他，亦會為本地體壇向政府爭取更多資源，特別是今屆亞運有優秀表現的隊際運動。而中聯辦昨亦發賀電，祝賀中國香港代表團今屆創下歷史最佳成績，「展現出新時代中國香港運動員的精神風貌，體現了中國香港年輕一代的使命擔當，向世界展示了中國香港的良好形象。」

值得一提的是，今屆奪牌港將可獲「賽馬會優秀運動員獎勵計劃」頒發獎金，個人項目三甲分別獲取100萬、50萬及25萬港元，團體項目三甲則為200萬、100萬及50萬元。這亦意味今屆港隊合共將獲3250萬元獎金，其中何詩蓓將獨攬逾29萬元。閉幕禮昨晚於杭州奧體中心體育場舉行，港隊由中國象棋代表黃學謙任持旗手。黃學謙早前在混合團體賽伙隊友馮家俊、林嘉欣及陳振杰掛銅，這是首次有智力運動代表任港隊持旗手。國家隊則由今屆男子100米摘金的謝震業持旗。

明報記者：王佩凡、鍾林枝、許嘉明、曾憲宗 - 杭州直擊

上 / 下一篇新聞