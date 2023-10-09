杭州亞運謝幕 港隊53牌豐收 8金平紀錄獎牌數寫歷史 團長霍啟剛展望明年巴黎奧運

港隊今屆53面獎牌，來自17個運動項目，除了傳統項目外，能取得獎牌的運動項目較以往增加，如橋牌、電競、象棋等非香港體育學院精英項目，霍啟剛稱這是對香港整體體育發展系統的一個認可。

游泳劍擊齊奪港隊亞運首金

何詩蓓獨取2金1銀3銅成大贏家

賽前被視為金牌大熱的「劍神」張家朗以及「女飛魚」何詩蓓同樣不負眾望，分別為香港泳隊及劍擊隊拿下史上首面金牌，前者更在游泳項目獨取2金1銀3銅，包括在強項的女子200米及100米自由泳奪金、50米自由泳摘銀、非主項的50米蛙泳亦拿下銅牌。 另外，她亦伙拍隊友在女子4×100米混合泳接力，以及4×100米自由泳接力掛銅。至於「劍神」張家朗在男子花劍個人賽封王，轉戰團體賽亦跟蔡俊彥、崔浩然及楊子加奪銅。

霍啟剛提到多個項目讓人鼓舞，亦點名稱讚游泳及劍擊隊，「何詩蓓在主項遙遙領先，張家朗眾望所歸取得個人亞運首面金牌，成績一直上升，給予我們明年（巴黎）奧運好大希望」。至於在亞運展開神奇之旅、連挫巴勒斯坦及伊朗隊殺入4強的港足、羽毛球隊首席混合雙打拍檔「鄧謝配」鄧俊文／謝影雪等，指他們縱未能贏取獎牌，仍展示出團結與體育精神，值得驕傲。他又表示：「香港人口不多，是很小的地區，能有這樣的成績，值得港隊運動員及港人驕傲。我會以『突破自我，創造歷史』形容港隊今屆表現，看見運動員不論是否取得獎牌，都一直沒有放棄，以全力以赴、突破自己的心態應戰」。

此外，港隊近年有不少新星湧現，如高爾夫球隊的許龍一、單車隊的李思穎、劍擊隊的陳諾思、壁球隊的陳善鈺等，全在亞運展現初生之犢不畏虎的精神。霍啟剛亦提到今屆多名小將取得獎牌未來可期，「很多隊伍出現新舊交替，但我們看到隊伍深度，有不少取得獎牌的運動員年齡較小，如單車隊在李慧詩退役後，今次有李思穎取得2銀1銅。高爾夫球有許龍一面對高世界排名對手，仍能從第1天領先到第4天，劍擊隊有陳諾思等，給予我們信心，港隊未來續有好表現」。

港隊合共獲3250萬元獎金

此外，霍啟剛希望乘亞運的勢頭，推動香港體育專業化的發展，身兼立法會體育、演藝、文化及出版界議員的他，亦會為本地體壇向政府爭取更多資源，特別是今屆亞運有優秀表現的隊際運動。而中聯辦昨亦發賀電，祝賀中國香港代表團今屆創下歷史最佳成績，「展現出新時代中國香港運動員的精神風貌，體現了中國香港年輕一代的使命擔當，向世界展示了中國香港的良好形象。」

值得一提的是，今屆奪牌港將可獲「賽馬會優秀運動員獎勵計劃」頒發獎金，個人項目三甲分別獲取100萬、50萬及25萬港元，團體項目三甲則為200萬、100萬及50萬元。這亦意味今屆港隊合共將獲3250萬元獎金，其中何詩蓓將獨攬逾29萬元。閉幕禮昨晚於杭州奧體中心體育場舉行，港隊由中國象棋代表黃學謙任持旗手。黃學謙早前在混合團體賽伙隊友馮家俊、林嘉欣及陳振杰掛銅，這是首次有智力運動代表任港隊持旗手。國家隊則由今屆男子100米摘金的謝震業持旗。

明報記者：王佩凡、鍾林枝、許嘉明、曾憲宗 - 杭州直擊