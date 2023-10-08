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體育
2023年10月8日星期日
港足4球負烏茲別克 無緣亞運獎牌 仍創歷屆最佳成績 門將謝家榮灑淚拒雖敗猶榮
700人赴跑馬地馬場觀戰 球迷：賽果失望表現滿意
港人專程北上撐場 內地球迷索安永佳球衣
連續兩屆決賽挫日本 韓男足三連霸
亞洲冠軍曾綺婷今組手爭牌 何佳恩銅牌戰飲恨「梗頸四」
亞運快遞：兩攀登港將全能準決賽止步
國家隊金牌破200大關 羽球隊取4金 女排挫日本衛冕
英超雙雄強勢迎前列大戰 阿仙奴求破「恐城」宿命 鋒線雙將避戰堪憂
麥湯米尼當救世主 曼聯絕地反挫賓福特
普巴藥檢再呈陽性 恐臨停賽4年
比拉絲世界賽個人全能封后 累積34大賽獎牌寫歷史
體壇快訊：何詩蓓柏林世盃400自掛銅
SUN周日體育直播賽程
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【明報專訊】（請看附圖）
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