明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

體育

體壇快訊：何詩蓓柏林世盃400自掛銅

【明報專訊】日前戰畢杭州亞運獨攬2金1銀3銅的港隊「女飛魚」何詩蓓，昨轉戰游泳世界盃柏林站，在首日賽事出戰400米自由泳，於初賽以第6名晉級的她，在決賽游出4分05.30秒摘銅而回。新西蘭的費雅韋特及澳洲的柏莉絲達則分奪冠、亞軍。

陳芷澄港沙特阿美賽列第8

「沙特阿美石油團體系列賽香港站」昨舉行次日賽事，港將陳芷澄連續兩日打出低標準兩桿的71完成，總成績以低標4桿的142，暫排並列第8。至於首日領前的韓籍世界三姐高真榮則以低標11桿的135，與是日在18洞打出1隻「老鷹」及8隻「小鳥」的中國隊好手林希妤並列榜首。

理文絕殺南區五連捷

港超榜首理文昨在半場落後下，憑艾華頓梅開二度，加上中堅荷西安祖完場前頭槌絕殺，主場以3：2反勝冠忠南區，開季5戰全勝；東方憑新兵巴科爾首上陣即建功，主場2：1反勝深水埗；大埔主場則3：0輕取晉峰。聯賽次席的傑志，今午3時將作客斧山道運動場鬥香港U23。

韋少F1卡塔爾站排頭位

世界一級方程式（F1）卡塔爾站昨晨上演排位賽，連續三屆世界冠軍在望的紅牛星將「韋少」韋斯塔本，以1分23.778秒圈速，明晨正賽排頭位起步。惟其隊友佩雷斯於次節止步，僅排第13。至於平治雙雄羅素及咸美頓則列第2及3位。

上 / 下一篇新聞