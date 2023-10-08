體壇快訊：何詩蓓柏林世盃400自掛銅

陳芷澄港沙特阿美賽列第8

「沙特阿美石油團體系列賽香港站」昨舉行次日賽事，港將陳芷澄連續兩日打出低標準兩桿的71完成，總成績以低標4桿的142，暫排並列第8。至於首日領前的韓籍世界三姐高真榮則以低標11桿的135，與是日在18洞打出1隻「老鷹」及8隻「小鳥」的中國隊好手林希妤並列榜首。

理文絕殺南區五連捷

港超榜首理文昨在半場落後下，憑艾華頓梅開二度，加上中堅荷西安祖完場前頭槌絕殺，主場以3：2反勝冠忠南區，開季5戰全勝；東方憑新兵巴科爾首上陣即建功，主場2：1反勝深水埗；大埔主場則3：0輕取晉峰。聯賽次席的傑志，今午3時將作客斧山道運動場鬥香港U23。

韋少F1卡塔爾站排頭位

世界一級方程式（F1）卡塔爾站昨晨上演排位賽，連續三屆世界冠軍在望的紅牛星將「韋少」韋斯塔本，以1分23.778秒圈速，明晨正賽排頭位起步。惟其隊友佩雷斯於次節止步，僅排第13。至於平治雙雄羅素及咸美頓則列第2及3位。