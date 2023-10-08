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體育

麥湯米尼當救世主 曼聯絕地反挫賓福特

【明報專訊】英超兩支近況迥異的球隊熱刺及曼聯，昨晚出戰聯賽皆排除萬難得勝而歸。盛勢的熱刺克服下半場少打1人劣勢，作客1：0擊敗盧頓保不敗身；賽前備受壓力的曼聯則憑奇兵麥湯米尼補時階段梅開二度，主場2：1反勝賓福特。

10人熱刺小勝盧頓 續保不敗身居首

熱刺昨反客為主，上半場已製造12次攻門，惟把握力為球迷詬病的前鋒李察利臣開賽4分鐘內錯失兩次黃金機會，先是接應傳中面對空門射高，後近門施射又被盧頓門將卡明斯基用腳擋出。客軍圍攻半場無果，更有中場比蘇馬完半場前因「插水」領第2面黃牌被逐。

惟踢少1人的熱刺，戰至52分鐘憑中場占士麥迪臣藉死球策動攻勢，造就守將雲迪尹小禁區內一箭定江山，作客1球小勝盧頓，賽後8戰6勝2和仍保不敗，以20分力壓今晚出戰的曼城及阿仙奴暫居首，盧頓則8戰得4分續位處下游。

至於曼聯中堅位置連場有變動，昨主場對賓福特由老將莊尼伊雲斯及失寵的哈利馬古尼擔正，而近仗表現「慌失失」的門將奧拿拿，則因26分鐘未能救出馬菲亞斯贊臣威脅不大的射門，致球隊早早1球落後。換邊後「紅魔」先後換入安東尼馬菲奧斯、安東尼馬迪爾等鋒將力圖平反敗局，戰至補時3分鐘反勝主角的中場麥湯米尼先於補時3分鐘「執雞」得手扳平，再在補時7分鐘頭槌頂入奠勝球，助球隊神奇反勝。

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