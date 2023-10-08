英超雙雄強勢迎前列大戰 阿仙奴求破「恐城」宿命 鋒線雙將避戰堪憂

去季由阿仙奴與曼城掀起的英超「雙雄之爭」，終以曼城大獲全勝作結。來到今季，雙雄英超強勢依舊，「兵工廠」至今仍是不敗之師，「藍月」7戰亦錄得6勝佳績。今夜紅藍大戰，主隊阿仙奴能否克服「恐城症」，客軍曼城缺洛迪卡斯簡迪下中場攻守會否失衡，俱成勝負關鍵。

大戰阿仙奴前夕，曼城主帥哥迪奧拿賽前「先禮後兵」，認為兵工廠已成球隊英超爭四連霸最大敵人，「阿仙奴過去尚未夠火喉，但現在我相信他們會長時間成為爭標分子。他們擁有清晰目標，球隊上下為冠軍而戰。到訪酋長球場，會是曼城季內其中一場最難踢的比賽。」

洛迪停賽或成曼城缺口

利物浦征白禮頓拒輕敵

哥帥讚美之聲背後，阿仙奴過去12次聯賽面對曼城錄得全負劣績，對上一次能在曼城身上取得1分而回的賽事，更要數到2017年4月。此外，剛在歐聯不敵朗斯一役中受傷離場的翼鋒布卡約沙卡，或與另一名進攻好手加比爾馬天尼利齊避戰。惟作客的曼城同樣也有洛迪卡斯簡迪的停賽隱憂，上輪聯賽1：2不敵狼隊一役，出任防守中場的高華錫及馬菲奧斯紐尼斯表現難言理想，或成防守最大缺口。

至於周中歐戰同樣凱旋的利物浦及紐卡素，今夜將分途作客迎戰實力分子白禮頓及韋斯咸。「紅軍」領隊高普賽前特意提醒麾下戰將，勿對白禮頓掉以輕心，「若我們表現如上季一樣的話，對手就會再教訓我們（利物浦上季0：3慘敗）。面對英超其中一支踢法最成熟、領隊調校最得宜的球隊，這會是場真正難踢的比賽」。