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體育

國家隊金牌破200大關 羽球隊取4金 女排挫日本衛冕

【明報專訊】中國隊昨於杭州亞運羽毛球決賽日四線爭金，最終除了女單的陳雨菲告負外，分別於男單及男、女、混雙奪金而回。至於中國女排在袁心玥領銜下，直落3局挫日本隊蟬聯冠軍。而國家隊在今屆已累積200金111銀71銅共382面獎牌續居首之餘，金牌數亦超越2010年廣州亞運，首突破200金大關寫隊史最佳。

國家羽毛球隊早前在男、女子團體賽摘下1金1銀後，昨在單項四線爭金，其中男單由李詩灃大戰石宇奇上演國家隊「內訌戰」，亦是今年全英賽決賽「翻版」，最終李詩灃以直落兩局22：20、21：13擊敗石宇奇封王，令這名應屆全英賽冠軍初戰亞運，即連同男團拿下雙金。

安洗瑩負傷力克陳雨菲封后

女單方面，韓籍「世一」安洗瑩及國家隊的世界三姐陳雨菲分別連過四關會師決賽，是這兩名宿敵歷來第17次交手，此前陳雨菲雖以10勝6負佔優，但今年7次交手由安洗瑩以5勝2負佔先。這名世界一姐因右膝傷患「紮住上」，首局先贏21：18，次局疑傷患加劇改為主守，曾落後2：7，其後拉鋸下雖追至15：17，但陳雨菲終贏21：17扳平局數。安洗瑩在決勝局咬緊牙關噴止痛劑續戰，且防守反擊更主動及多變，終大勝21：8，局數贏2：1封后。

雙打方面，混雙「世一」的國家隊組合鄭思維／黃雅瓊在決賽直落兩局挫世界第2的日本組合渡邊勇大／東野有紗奪金；力爭衛冕的女雙「世一」國家隊組合陳清晨／賈一凡亦以直落兩局擊退世界第2的韓國組合白荷娜／李昭希封后。總結國家羽毛球隊以4金3銀2銅收官。

力爭衛冕的中國女排昨則於決賽面對老對手日本隊，首局在副攻的隊長袁心玥獨取6分下先贏25：15。次局「東洋魔女」多次憑後排攻擊得手咬緊比數，但國家隊有袁心玥及主攻李盈瑩包辦此局13分，再贏25：21。第3局「女長城」一直保持領先優勢，再以25：21取勝，直落3局贏波封后，取隊史亞運第12金。

此外，亞奧理事會昨公布今屆男、女子最有價值運動員（MVP）分別為國家隊泳手覃海洋及張雨霏，前者今屆包辦5金1銀，後者則獨取6金。

中華台北棒球決賽負韓國飲恨

至於中華台北隊昨於棒球決賽面對韓國隊，於次局上半失掉兩分，及後雙方未添紀錄，最終韓國隊贏2：0達成四連霸。至於日本隊則在季軍戰以4：3險勝國家隊，報日前一敗之仇摘下銅牌。

（杭州亞運）

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