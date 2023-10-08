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體育

亞洲冠軍曾綺婷今組手爭牌 何佳恩銅牌戰飲恨「梗頸四」

【明報專訊】杭州亞運空手道組手項目昨續戰，港將何佳恩於女子68公斤或以上級別力戰至銅牌戰飲恨得「梗頸四」。至於應屆亞洲冠軍的曾綺婷，今於煞科日女子50公斤級壓軸亮相，誓為港隊添牌「埋齋」。

香港空手道隊憑星將劉慕裳於女子個人形摘銅後，昨輪到對打項目的組手港將分途出擊，其中何佳恩在女子68公斤或以上級別，於8強以2：0勝印尼隊選手賓奴莉亞，惟4強4：8不敵尼泊爾的雅莉卡古隆，轉戰銅牌戰。這名28歲港將面對日本隊好手澤江優月，以0：7吞敗終得「梗頸四」。她賽後承認有很多改善地方，已盡全力搏盡無悔，「雖未能奪牌，但滿意自己能拋開壓力享受比賽過程，將放眼本月底的世界賽」。

其餘港將方面，女將蔡韻瑜在55公斤級16強以2：6負國家隊的丁佳美；男將鄭栩彬則在67公斤級16強以3：10不敵哈薩克隊選手。

港象棋雌雄緣慳獎牌

象棋項目昨煞科，港將黃學謙於中國象棋男子個人賽第7輪與新加坡隊的劉億豪打成和局，令雙方終以第5及4位完成，與獎牌緣慳，金、銀牌得主由東道主的鄭惟桐及趙鑫鑫奪得；女子組亦由國家隊的左文靜及王琳娜包辦金銀，港將林嘉欣則排第8。而國際象棋男、女子團體賽，港隊分列第13及9位，冠軍分別為伊朗及中國隊。

（杭州亞運）

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