700人赴跑馬地馬場觀戰 球迷：賽果失望表現滿意

昨午約4時場內約三分之二座位滿座，當熒幕播放港隊進場畫面，及港隊組織攻勢或門將謝家榮撲救時，現場觀眾均報以掌聲及歡呼。

觀眾中不乏支持港隊多年的資深球迷，由1990年代開始支持港足的鄧先生身穿港足波衫、攜同兒子到場支持。鄧形容港足昨仗表現是「拼盡無悔」。30歲的許先生亦表示，早於2004至05年已開始關注港足，表示現場「即使落雨也無妨，氣氛都high」，對賽果滿意，認為球員潛質「一定有」，或需更多訓練時間提升表現。

有球迷對賽果略感失望，關注港足14年的黎先生說，看到賽果「有唔開心」，「無諗過輸咁多」，但他同意港隊戰術近年有進步，由以往「穩守突擊」等戰術改為貼近東南亞隊伍的戰術，惟仍「需要時間」收窄與亞洲頂級球隊距離。

由上海來港工作半年的張先生一家首次支持港隊，他表示以往「關注國家隊較多」，對港隊晉身4強感「意外」，又認為馬場「氛圍好」。張太則指風雨不影響到場意欲，認為「機會難得」，攜同9歲及7歲女兒到場感受氣氛。觀眾黃小姐則表示現場氣氛未如想像中好，亦無打氣用具提供。

律政司副司長張國鈞、立法會議員邱達根和陸瀚民、馬會公司事務執行總監譚志源等昨亦在馬場觀賽，為港足打氣。足總昨則於奧海城舉行「睇波派對」，吸引逾300名球迷到場。

（杭州亞運）