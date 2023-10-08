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體育

港足4球負烏茲別克 無緣亞運獎牌 仍創歷屆最佳成績 門將謝家榮灑淚拒雖敗猶榮

【明報專訊】為期16日的杭州亞運今日閉幕，備受矚目的香港足球代表隊昨午出戰男足銅牌賽，最終雨戰中以0：4負烏茲別克隊，得第4名無緣獎牌，仍寫下歷屆亞運最佳成績。門將謝家榮賽後流淚向球迷致歉，又期盼港足今後可恆常取得佳績。大軍今午2時返港，大港腳隨即備戰世界盃亞洲區外圍賽首圈，周四晚在主場對不丹隊。至於中國香港代表團昨未有獎牌落袋，續以8金16銀29銅排第12位。

港足今屆亞運神奇之旅，賽前未被看好下結果踢足6場，在分組賽兩支對手敘利亞及阿富汗隊退賽，改為兩鬥烏茲別克隊分別負0：1及1：2，以C組次名出線，再先後在16強及8強一球擊退巴勒斯坦及伊朗隊，惟4強0：4不敵日本隊而轉戰銅牌賽，今屆第三度鬥烏茲別克，力爭隊史首面亞運獎牌，亦有不少香港球迷北上入場撐港足。

連分組賽遭烏軍「三殺」

港足正選陣容跟4強時有3個變動，由林衍廷聯同停賽刑滿的潘沛軒，以及16強領紅後再歸隊的簡嘉亨復任正選。賽事於上城體育中心體育場舉行，港足上月底分組賽在這球場兩鬥烏茲別克皆負，昨在雨戰繼續前場逼搶，初段亦取得一些攻勢，但戰至42分鐘仍失守，被奧迪洛夫在左路面對多名港將下射遠柱破網，半場落後0：1。港足換邊後不久再失兩球，被洛查耶夫在49及58分鐘梅開二度，加上74分鐘被達雲洛夫埋齋，終負0：4，今屆被烏茲別克「三殺」，無緣站上頒獎台。

屢救險球的港足門將謝家榮，賽後留下男兒淚，並向球迷致歉，「這神奇之旅行到尾聲，我都有點感觸，沒想過能踢足6場，一切都像個夢。我們差一步可為港足取得亞運銅牌，這是感觸和可惜的淚水」。他坦承不願接受雖敗猶榮，「這證明你在比賽是輸的一方，落到場無人想輸，不想接受這感覺」。

港足過去16日內出戰6仗，這名港超球隊大埔的24歲門將坦言，全隊都已付出120%努力，又感慨地稱：「其他國家的代表隊在本土聯賽已是這種強度，甚至更快節奏，但港超跟亞運賽事的節奏差太遠，這種高強度比賽令我們很吃力」。經過杭州亞運，他盼港足汲取經驗，未來續爭佳績，「在亞洲舞台，我們有力跟一線中或一線尾的球隊較量，希望港足將來可以是恆常取得佳績的球隊。若往後能破今屆亞運紀錄，我更開心」。

安達臣稱麾下已盡全力

促港超聯賽提高強度

港足主教練安達臣賽後總結，稱麾下在今屆亞運已盡全力，「大家可看到4強和銅牌戰的上半場，我們仍可跟兩支強隊踢成均勢，但將來要做得更好，就要在全場比賽都能踢出同樣強度」。他稱感受到球迷支持，相信今屆亞運成績能正面鼓勵港足發展，亦指出港超聯賽要有更高強度，未來對亞洲勁旅時才有機會不落下風。

港足完成亞運後，緊接周四晚在香港大球場迎世盃外首圈首回合對不丹隊。安達臣透露將有5至6名亞運成員入選世盃外名單，大港腳明午開操備戰。

明報記者 王佩凡、鍾林枝、許嘉明、曾憲宗 杭州直擊

（杭州亞運）

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