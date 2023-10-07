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2023年10月7日星期六
8金平隊史 港獎牌數續攀新高 橋牌取項目首金 累計53牌力爭刷新
銅牌戰再鬥烏茲別克 港足誓雪10蛋前恥
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曼聯迎賓誓止連敗 安東尼或返正選
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體壇快訊：沙特阿美賽香港站開鑼
SAT周六體育直播賽程
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【明報專訊】（請看附圖）
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