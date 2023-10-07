曼聯迎賓誓止連敗 安東尼或返正選

曼聯今季各項賽事不濟，今晚英超迎戰賓福特若又覆師，便會逾44年來首在英格蘭頂級聯賽主場三連敗，領隊坦夏格勢需變陣圖強，其中日前已在歐聯復出的翼鋒安東尼馬菲奧斯，或可復任正選當救兵。

倘覆師將破塵封44年尷尬紀錄

曼聯今季諸事不順，連同周中主場負加拉塔沙雷錄得歐聯兩連敗，在英超和英格蘭聯賽盃共10戰則取得4勝6負，當中英超3勝4負，在奧脫福先後受挫熱刺和阿仙奴，倘今仗又負賓福特，便自1979年2月後首在英頂級聯賽主場連輸3場。

「紅魔」現至少有7名傷兵，惟最致命的或是門將奧拿拿近仗因屢次犯錯而失信心，但涉及向女子施襲的安東尼馬菲奧斯在歐聯已後備上陣復出，有望擔正與海倫和拉舒福特合作攻堅。另據英國傳媒報道，疑被安東尼襲擊的其前女友，將於下周三返英協助警方調查。

熱刺若凱旋可升榜首

只落後曼聯1分的「難兄難弟」車路士，上仗止頹挫富咸後，今晚爭取作客再贏7戰僅1勝的般尼，惟據報有6將篤定因傷缺陣，而上仗開齋的梅迪歷及摩西斯卡些度也上陣成疑，並有後衛馬路古斯圖及養傷中的列斯占士停賽。

此外，次席的熱刺早場作客盧頓亦有包括最新傷兵翼鋒沙洛文等6名球員避戰，但若凱旋便可以兩分反壓明晚才比賽的曼城登上榜首，勢令眾將爭勝添額外動力。