聶芷彥馬拉松游泳第6 抱恙上陣心有不甘

連續3日39℃高燒礙部署

展望奧運遴選賽爭入場券

香港泳隊代表聶芷彥伙拍隊友林柏彤與其他11名好手爭標。女子10公里需游6圈，聶芷彥完成5圈仍處第4，惟第5圈開始遭中華台北及新加坡隊泳手趕過，終以2小時08分13.1秒排第6完賽，林柏彤則排第9。中國隊的吳姝彤以2小時03分36.4秒奪金。

早前世界賽排亞洲第3的聶芷彥游過終點後難掩失落，甫上岸即哭紅眼眶。她上月底已抵杭州出戰1500米及800米自由泳，惟因病影響發揮，在1500自成績比個人最佳時間慢近24秒，至今仍未能回復狀態，在生涯首個亞運留憾，「因病令我發揮不了應有水準，也曾連續3日發高燒至39℃，連起身都有困難，打亂我部署。我知道今（昨）日完成到比賽應該要滿足，但都好唔甘心」。

她將展望明年爭奪巴黎奧運入場券，「完了比賽休息一下後，我就會重投訓練，目標是來年奧運遴選賽。我知道實力要大幅提升，才有機會得到奧運入場券」。