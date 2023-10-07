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體育

中國女排坐銀望金 今決戰日本 李盈瑩砍19分 領軍4強力克泰國

【明報專訊】中國女子排球隊昨晚在杭州亞運4強，藉主攻手李盈瑩拿下全隊最多的19分，助球隊以局數3：0打敗泰國隊，連續12次坐亞望冠，今晚決戰以3：1淘汰越南的日本隊。此外，國家羽毛球隊星將陳雨霏昨在女單4強以2：1反勝日本隊的大堀彩，今午與韓國隊的「世一」好手安洗瑩爭標，男單決賽則由一對國手石宇奇及李詩灃「內訌」。

中國女排是役雖以直落3局取勝，但過程曾陷苦戰，其中首局中後段便曾與泰國隊四度平手，直至敵軍於20分平手時因一次強攻出界，接着李盈瑩兩度發球得手，隊友王媛媛快攻又連取兩分，才以25：21拔頭籌。國家隊第2局也曾經落後14：18，卻憑李盈瑩的強勢追至18：19，加上另一隊友吳夢潔反擊得分，以及李盈瑩發球建功，以22：21反超，終助球隊險勝25：23再下一城，並令大勢已去的泰國在第3局以15：25敗陣。國家隊的決賽對手是以局數3：1打敗越南的日本隊。「東瀛兵」今屆雖派副選參賽，但昨分別得22和14分的西川有喜及中川美柚，料可成國家隊的心腹之患。

陳雨霏羽球女單決賽撼安洗瑩

國羽女將陳雨霏在4強遇大堀彩並不易打，先以18：21告負，之後及時修正，以21：10、21：8連取兩局反勝，將會決戰以21：10、21：13輕取另一國手何冰嬌的安洗瑩。陳雨霏近5年17次對賽安洗瑩取得10勝7負，惟今年8次交鋒2勝6負，其中兩次落敗是日前的亞運女團賽和8月底的世界賽。男單方面，石宇奇及李詩灃同以局數2：0，分別淘汰印度隊名將帕萊和日本隊的奈良岡功大，為國羽隊鎖定包辦金、銀牌。

菲律賓男籃奪金 國籃挫台掛銅

國籃男隊在銅牌戰以101：73勝中華台北隊，金牌則屬於以70：60挫約旦的菲律賓隊。同樣獲銅牌的是國足女隊，她們以7：0狂勝烏茲別克隊，冠軍是以4：1大勝朝鮮的日本隊。龍舟項目昨煞科，國家隊雖在女子1000米決賽無敵手，但因男子隊在1000米不敵印尼隊得亞軍，未能囊括6面金牌。總計國家隊已奪187金104銀63銅，總獎牌354面，較169面的日本及韓國隊多185面。

中華台北累積17金追平上屆

中華台北隊昨添兩金，其中張筑涵在女子獨木舟（激流）做出1分49.51秒的時間，雖不及以1分48.22秒完成的國家隊選手李露，卻因後者犯規被罰兩秒，令張筑涵得以摘金而回。橋牌方面，中華台北隊在混合團體決賽以196：185.77擊敗國家隊下取得第17金，追平上屆。

明報記者 王佩凡 鍾林枝 許嘉明 曾憲宗 杭州直擊

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