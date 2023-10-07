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體育

銅牌戰再鬥烏茲別克 港足誓雪10蛋前恥

【明報專訊】烏茲別克vs.香港 Hoy TV 77台 下午16：00直播

香港足球代表隊取得歷來亞運最佳成績後，今午4時將出戰男足銅牌戰，面對今屆第三次交手的烏茲別克隊，爭取再創歷史首奪亞運獎牌。陣中多名年輕球員過去一個月已多次與這支中亞國家隊較量，由經歷U23亞洲盃外圍賽慘負0：10，到亞運兩次僅負一球，過程中感受到改變和成長。

由慘吞10蛋到兩戰僅負一球

港足於1990至2006年5屆亞運皆在分組賽出局，至2010年廣州亞運才開始連續3屆晉身16強。香港足球總會繼四強辦戲院睇波後，今午將於奧海城舉行大型睇波派對；馬會更於今午3時至晚上7時開放跑馬地馬場，讓公眾免費入場看直播。

港足在四強以0：4不敵日本隊後轉戰銅牌賽，對手為近4屆都遇上、在分組賽C組已兩次對壘的老對手烏茲別克隊，港隊過去一個月3次交手皆負，其中上月初U23亞洲盃外圍賽，港足U22更以0：10慘敗，當中9名小將續入選亞運隊，而烏茲別克亦有逾半隊參加亞運，兩場分組賽結果港足負0：1及1：2。

多埋身付120%力氣 「有力一戰」

有份經歷0：10到亞運一路晉級、過去一個月已多次鬥烏茲別克隊的多名港將，中場余在言及後衛曾以行均稱，球隊在主教練安達臣領軍下，球員踢得更進取。以隊長身分出戰U23亞盃外的余在言說：「作為職業球員不會想輸，何况是輸10球，這場大敗給予我很大動力，來到亞運再遇烏茲別克，因為在分組賽至今仍未贏過對方，都想和他們一拼，爭番啖氣。」他透露安達臣向球員說毋須太在意四強大敗，「教練說反而要對能夠去到這階段感到自豪」。

年僅19歲的曾以行來到亞運多場出任正選中堅，他承認此前U23亞盃外踢得太禮讓，「很多五五波都無嘗試用盡全力拍埋去，有少許太睇少自己的能力。如果當時我們用一種更加硬淨和搏盡心態去踢，相信賽果不會如此大比數落敗。安達臣崇尚的逼搶戰術，當中很重要元素就是每個球員都要好進取和多埋身，教練亦推動我們要付出120%力氣跟對手爭波。在亞運兩場分組賽對烏茲別克，發現到原來可以有力一戰，令對手不易控球」。

安達臣表示會努力爭取銅牌，「烏茲別克世界排名75，實力很強，但我們在分組賽兩次交手時，已證明可以與對方競爭。若果我們繼續踢得進取，加上一些運氣，是有機會取得好結果」。他又提及緊接下周四（12日）晚要出戰世界盃亞洲區外圍賽首圈，在香港大球場對不丹隊，呼籲球迷到時入場撐港足。

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