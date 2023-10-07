8金平隊史 港獎牌數續攀新高 橋牌取項目首金 累計53牌力爭刷新

踏入亞運倒數第三日，香港橋牌隊昨於男子團體賽決賽延續前日3節強勢，昨在最後3節接連力克印度隊，最終以總分229.1：152取勝，摘下隊史亞運首金。

橋牌是上屆雅加達亞運新增項目，最基本玩法為每枱4人，位置分東南西北，東西及南北為同隊，一節共打13圈，以吃磴最多者為勝，而每圈叫牌決定主打方及最後的合約，花色大小順序為黑桃、紅心、階磚、梅花，而牌的大小順序為A最大、2最小，但每仗設定的王牌將比其他牌為大。此外，每節開始前4人需叫價訂下「合約」，制定該仗莊家要取得的磴數（合約數＋6），而莊家的隊友稱為夢家，是該圈唯一需將所有牌公開的成員，以便讓身為隊友的莊家控制戰局，以便達致「最佳合約」取得磴數爭勝。亞運團體賽制為每隊在初賽兩循環共打11節賽事，最佳成績4隊晉級四強，並由此階段起兩軍交手共6節爭勝。

港隊上屆在此項目共奪2銀2銅，其中男子團體賽於決賽不敵新加坡隊飲恨；今屆團隊捲土重來，在初賽出線後，於4強共6節後以187.1：139擊敗日本隊，與淘汰國家隊的印度隊爭金。

由黎偉傑、何凱桐、何煒霖、招偉立、施純森及麥國輝組成的團隊，前日先於決賽首3節後以212.1：140領先，昨於最後3節延續強勢，終以229.1：152擊敗印度隊封王，繼女團摘銅後，橋牌隊奪得今屆第二面獎牌。

僅一人職業牌手 感摘金得來不易

賽後眾將均為摘金感到得來不易，主將黎偉傑說：「我們陣中只有麥國輝是職業牌手，其他人本身都有正職，備戰時間不多，要在亞運取勝的難度顯然比一些勁敵高不少。」總教練韋昭暉相當滿意麾下表現，認為在初賽提早出線，對保留精力在決賽發揮有幫助，他又表示面對各路對手均有針對部署，亦有分進攻、防守及平均型打法。

去年黎偉傑因誤服降血壓藥違反禁藥條例，一度停賽8個月，至今年3月復出，錯過不少隨隊訓練及比賽時間，幸仍趕及出戰亞運，韋昭暉說：「當時避免其拍檔麥國輝同樣沒比賽，結果我親自以替補身分為其出戰各項賽事，幸好他們二人已合作逾20年，勝在有默契，加上亞運前夕自主加強訓練，結果得到應有回報。」另一港隊成員何煒霖認為，受益於港府的體育資助計劃，在上屆亞運取得佳績後獲更多資源，有利香港橋牌發展。

明報記者 王佩凡 鍾林枝 許嘉明 曾憲宗 杭州直擊