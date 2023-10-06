紐卡素重創PSG 隔廿載再嘗歐聯勝果 安歷基：壓迫足球令麾下掙扎

紐卡素翼鋒米基爾阿米朗及後衛丹般恩，先後於17和40分鐘腳踢頭頂得手領前，隊友中場桑恩朗達夫和後衛法比安舒哈及後於50分鐘和補時階段射入，令在56分鐘藉後衛盧卡斯靴南迪斯破蛋的PSG以1：4敗走，自2001年3月不敵拉科魯尼亞後，首次在歐聯分組賽單場失4球，而「喜鵲」則自2003年2月後首於歐聯打勝仗。

麥巴比欠帶射門鞋 賽後獨自離場

安歷基說：「我為這仗發生的事負責，壓迫足球令我的球員掙扎。己隊有一些不小心的犯錯，而那是歐聯的水平不容許發生的。」PSG星級前鋒基利安麥巴比全場僅1次不中目標射門，連累球隊11次攻門僅兩次中框，遠遜於紐卡素的12射8中。另外，麥巴比賽後逕自返回更衣室，並沒向PSG球迷致意亦成場外熱話。同組AC米蘭則作客以0：0打和多蒙特，分別以2和1分排第3及包尾。

E組方面，馬德里體育會上半場兩度落後下，憑艾華路莫拉達及基沙文建功，主場以2：2追和飛燕諾，並藉莫拉達在47分鐘攻入奠勝球，得以險勝3：2，賽後與次席拉素同得4分，同樣多飛燕諾1分。拉素藉36歲老將柏度洛迪古斯絕殺，作客2：1挫些路迪，令後者兩連敗包尾。