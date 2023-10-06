明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

體育

紐卡素重創PSG 隔廿載再嘗歐聯勝果 安歷基：壓迫足球令麾下掙扎

【明報專訊】紐卡素昨迎來相隔20年來重返歐聯首仗主場，結果在聖占士公園球場意外地以4：1大勝巴黎聖日耳門（PSG），取得久違的歐聯勝利，在「死亡F組」兩戰得4分升上榜首，以1分反壓跌落次席的客軍升上榜首。PSG主帥安歷基賽後歸咎麾下受制於「喜鵲」的壓迫打法。

紐卡素翼鋒米基爾阿米朗及後衛丹般恩，先後於17和40分鐘腳踢頭頂得手領前，隊友中場桑恩朗達夫和後衛法比安舒哈及後於50分鐘和補時階段射入，令在56分鐘藉後衛盧卡斯靴南迪斯破蛋的PSG以1：4敗走，自2001年3月不敵拉科魯尼亞後，首次在歐聯分組賽單場失4球，而「喜鵲」則自2003年2月後首於歐聯打勝仗。

麥巴比欠帶射門鞋 賽後獨自離場

安歷基說：「我為這仗發生的事負責，壓迫足球令我的球員掙扎。己隊有一些不小心的犯錯，而那是歐聯的水平不容許發生的。」PSG星級前鋒基利安麥巴比全場僅1次不中目標射門，連累球隊11次攻門僅兩次中框，遠遜於紐卡素的12射8中。另外，麥巴比賽後逕自返回更衣室，並沒向PSG球迷致意亦成場外熱話。同組AC米蘭則作客以0：0打和多蒙特，分別以2和1分排第3及包尾。

E組方面，馬德里體育會上半場兩度落後下，憑艾華路莫拉達及基沙文建功，主場以2：2追和飛燕諾，並藉莫拉達在47分鐘攻入奠勝球，得以險勝3：2，賽後與次席拉素同得4分，同樣多飛燕諾1分。拉素藉36歲老將柏度洛迪古斯絕殺，作客2：1挫些路迪，令後者兩連敗包尾。

上 / 下一篇新聞