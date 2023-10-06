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體育

林郁婷57公斤級封后 中華台北拳擊史上第2金

【明報專訊】中華台北隊拳后林郁婷昨於杭州亞運女子57公斤級決賽哈薩克隊好手，摘下65年隊史亞運拳擊第2金。另外，中華台北棒球隊昨以4：1擊敗國家隊，率先殺入明日的決賽。

兩屆世界冠軍的林郁婷，年初在世界賽因未通過性別血液檢測，雖遭取消銅牌成績，但未證實與禁藥有關成羅生門。風波過後，這名27歲「台灣拳后」重新出發，在今屆亞運愈戰愈勇，昨於女子57分斤級決賽以一致判定贏哈薩克好手5：0，成為自1958年第2屆亞運的張羅普，隊史第2面拳擊亞運金牌。

棒球方面，中華台北隊昨在超級輪首戰面對中國隊，首局上半憑林安可擊出二壘安打先奪兩分，亦打破國家隊今屆零失球金身，其後5局上及8局上各得1分，以4：1取勝，率先殺入決賽。至於以業餘球手出戰的日本隊，昨以0：2不敵爭取四連霸的韓國隊，今轉戰中華台北隊，韓國則會與中國隊交手，3隊爭餘下決賽一席。

累計15金 距隊史最佳僅差一面

此外，中華台北隊在輪滑續寫佳績，其中黃品睿昨於男子輪滑速度過樁初賽，以破世績的3.885秒首名出線，惟及後在4強失利，終摘銅而回，隊友王宥鈞則奪金。結束第12日賽事後，中華台北隊暫以15金15銀23銅排獎牌榜第6，其中金牌數為隊史第2佳，僅次1990年北京亞運的16面。

（杭州亞運）

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