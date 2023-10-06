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體育

何傑揚威馬拉松 國家隊男將第一人 國女籃兩分險勝日本衛冕

【明報專訊】杭州亞運田徑項目昨煞科，中國隊的何傑在男子馬拉松稱王，成為國家隊在這項目史上首名亞運金牌得主，並協助團隊以19金11銀9銅收官，名列獎牌榜第一。此外，國家女籃昨晚在決賽最後一次攻勢得手，以74：72險勝日本隊，蟬聯冠軍，但男隊前晚在4強戰以1分僅負菲律賓隊，衛冕失敗，賽後球隊領隊兼中國籃球協會主席姚明為此公開道歉。

何傑是18名男子馬拉松選手之一，24歲的他在15公里後便一直領跑，及後於40公里處開始提速，終以2小時13分02秒率先衝線封王，朝鮮隊的韓日龍以2小時13分27秒奪亞。何傑說：「拿到這枚金牌我特別興奮，有種如釋重負的感覺……證明了我們中國選手也可以拿到亞運冠軍（男子馬拉松），我會在巴黎奧運再拿個好成績。」

然而，何傑能榮膺亞運史上首個國家隊男子馬拉松冠軍，或需歸功季軍隊友楊紹輝，因他最後幾公里看到何傑領先後，便決定採取跟隨戰術，「我不想把後面的人帶上去給何傑造成壓力，我想他如果能拿冠軍的話，我也衝個前三名，這樣比較完美。」

田徑隊奪19金11銀9銅大豐收

國男籃4強敗陣取消記者會惹議

另外，巴林女子馬拉松好手春巴以2小時26分14秒奪冠，國家隊的張德順慢1分41秒得亞軍。田徑賽事昨落下帷幕，國家隊共獲得19金11銀9銅，遠超13至15金的預定目標，也超越上屆雅加達亞運。

女子籃球決賽方面，國家女籃首節以26：16領前日本隊，為衛冕打好基礎，事關日本隊隨後3節依次打出24：19、僅負11：12和21：17的成績，但最終被國家隊的王思雨最後一次攻勢得手，以兩分飲恨，並繼早前的亞洲賽決賽後，再次交手落敗。

至於國家男籃則在前晚4強賽上半場領先18分下遭逆轉，以76：77負菲律賓隊飲恨，無緣決賽，賽後更取消記招，但近1小時後，主帥祖謝域和隊長趙繼偉均現身發布會，並為出局負責，而中國籃協主席姚明亦為此致歉，並表示：「作為球隊領隊，我是有很大責任的。」球隊今午將轉戰中華台北隊爭銅牌，菲律賓則在今晚決戰約旦隊。

此外，國家隊昨再在龍舟男、女子500米賽稱王封后，加上拳擊、空手道和舉重亦斬獲金牌，累計已奪179金99銀55銅，總獎牌333面，較以158面排次席日本隊多175面。

（杭州亞運）

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