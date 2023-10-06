亞運快遞：港橋牌隊男團決賽暫領先

4攀登港將闖全能準決賽

香港攀登隊昨分途出戰男、女子全能賽，其中陳翔志在抱石項目取得幾乎滿分的99.7分，其後在難度賽項目則爬到34+，總成績153.8分以第6名晉級準決賽，隊友何卓希則以99.4分排第11位出線。女子組方面，黃淨淳及徐子喬分別以第12及13位同告躋身準決賽。

跑馬地馬場播港足銅牌戰

香港男子足球代表隊明午4時出戰杭州亞運銅牌戰對烏茲別克隊，香港賽馬會昨宣布，明午3時至晚上7時將開放跑馬地馬場予公眾免費入場觀賞這仗直播，為港足打氣。而馬會轄下全港88間場外投注處及會員會所等亦會直播這場賽事。

土庫曼銀牌選手藥檢「肥佬」

國際運動禁藥檢測組織（ITA）公布，早前於克柔術（Kurash）男子90分斤級摘銀的30歲土庫曼隊選手迪真洛夫（Tejen Tejenov），賽後藥檢驗出對同化類固醇呈陽性反應，成今屆亞運第5名藥檢「肥佬」的運動員，他將有權申請覆檢，若最終仍呈陽性，將被褫奪獎牌。此前違禁的分別有烏茲別克及菲律賓隊單車手、沙特阿拉伯隊跑手及阿富汗隊拳手。