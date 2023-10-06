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體育

鄧謝配力戰負日本宿敵 港隊雙打三線8強止步

【明報專訊】杭州亞運羽毛球昨演8強，港隊三線出擊齊止步。「鄧謝配」鄧俊文／謝影雪在後者帶病上陣下，於混雙直落兩局負日本隊宿敵「東渡組合」，無緣連續兩屆奪牌；港隊連同女雙及男雙昨亦出局後，完成今屆亞運，未能連續6屆取得獎牌。

近日患病的謝影雪前日在混雙16強次局頭暈不適，在拍檔鄧俊文一夫當關得以晉級8強，但昨午火併世界排名第2的老對手「東渡組合」渡邊勇大／東野有紗一直力拼，惟最終仍直落兩局皆負18：21，未能繼上屆勇奪混雙銀牌後，連續兩屆奪牌。

謝影雪喜見鄧俊文成長

謝影雪賽後透露昨仍帶病上陣有點暈眩，提及今屆多隊來到參賽後，如印度及日本隊選手都有流感或發燒徵狀而退賽，「我開頭以為是照顧自己不好而自責，點知發現不少對手都病了，最後發現自己患了甲型流感，今（昨）日起牀仍有點暈，食了藥盡力完成了比賽」。31歲的謝影雪帶病完成料是「鄧謝配」最後一屆亞運，承認結果有點失望，惟感謝鄧俊文在比賽為她兼顧不少部分，讚拍檔近來成長很多，「他以前是被照顧，現在開始識照顧自己和身邊人」。鄧俊文稱會盡快調整心情，緊接到歐洲參與連續4站的奧運積分賽。

女雙及男雙8強方面，港隊均受挫於韓國隊組合。楊雅婷／楊霈霖面對世界排名第3的金昭映／孔熙容，首局先輸8：21，「雙楊配」次局奮戰以21：16追回一局，但決勝局以9：21敗陣，局數輸1：2；羅卓謙／楊盛才則以直落兩局不敵崔率圭／金元浩。

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