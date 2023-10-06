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體育

港隊壁球空手道添1銀1銅 陳善鈺女單決賽飲恨 劉慕裳個人形平上屆成績

【明報專訊】香港壁球隊代表陳善鈺昨於杭州亞運女單決賽力戰逾1小時，以局數2：3不敵馬來西亞勁敵善華桑嘉莉摘銀而回，亦令港壁以2銀4銅收官。至於東京奧運銅牌得主劉慕裳（Grace），則於空手道女子個人形摘銅，令中國香港代表團昨增添1銀1銅，累計7金16銀29銅共52面獎牌。

早前於女子團體賽伙拍隊友摘銀的陳善鈺，前日在女單4強的港隊「內訌戰」擊敗隊友何子樂後，昨面對大馬勁敵善華桑嘉莉，二人曾在今年兩度於決賽交手，包括在美國全國大學個人錦標賽女子組以局數4：1力克對方，再於亞洲賽以局數3：2險勝對方封后。

雙方昨在首局一直拉鋸，陳善鈺末段把握機會，以11：8拔頭籌。雖然陳善鈺次局戰至「刁時」負13：15，但她隨後在第3局及時調整，贏12：10再領先。不過，善華桑嘉莉在第4局以11：9扳平，陳善鈺在決勝局一度領先8：4，但其後接連失分，戰至「刁時」負10：12，激戰64分鐘下以局數2：3飲恨，收穫銀牌。

陳善鈺反勝為敗 盼汲取經驗再進步

年僅21歲的陳善鈺賽後直言失望，但已竭盡全力。從團體賽的決勝場告負，到個人賽決勝局飲恨，她自言處理壓力已有進步，盼可汲取經驗繼續進步，「即使輸了，都不覺得自己表現不好，只是經驗不及對手、沒她醒目」。24歲的善華桑嘉莉去年經歷車禍重返球場，陳善鈺稱能跟對方同場競技實在難得，「我在青年組時，從沒想過能在亞運決賽舞台與她較量」。正於美國就讀大學的她，又期望可持續兼顧學業及打球，尚算滿意今屆雙銀成績。

港隊總教練Peter Genever則表示，港隊今屆目標為5項賽事皆奪牌，最終2銀4銅已屬達標。他續指陳善鈺絕對在國際舞台佔一席位，並盼外界給予她更多時間成長。

另邊廂，亞運空手道項目昨開鑼，上屆女子個人形銅牌港將劉慕裳粉墨登場，在分組賽第二組兩輪得分均屈居日本隊宿敵清水希容，僅以次名轉戰銅牌戰，與越南隊代表阮氏芳爭牌。先出場的阮氏芳以「敖漢大」應戰獲40.60分，Grace則以「糸東流泊手拔塞」獲43.40分，連續兩屆摘銅，連同奧運已連續5項大型綜合運動會收穫銅牌。

分組賽即鬥日本宿敵 劉慕裳對賽制感驚訝

劉慕裳賽後承認只獲銅牌非預期成績，亦少許驚訝在分組賽沒分種子排名，「令到跟多名高手在分組賽炒埋一碟，情况有少少預期之外」。不過這名應屆亞洲賽冠軍稱，能連續兩屆參賽感覺特別，「其實上屆目標只打一屆（亞運）就完，這是我轉做全職運動員的目標，但之後奧運突然有空手道項目，就打多兩年嘗試爭取一下，然後奧運和亞運先後延期一年，離今屆亞運也近，所以決定衝埋」。

鄭子文距獎牌差一步 「打入獎牌賽已開心」

男子個人形方面，「三朝元老」港將鄭子文同以分組賽次名轉戰銅牌戰，面對韓國隊的朴喜俊，同樣使出「一百零八手」，最終鄭子文得41.60分，不敵對方的42.60分飲恨得第4。35歲的鄭子文賽後稱在個人最後一屆亞運，能打入獎牌賽已非常開心，「已盡力發揮想做的，無失誤，好好地表演了一次套拳給自己和所有人看」。他將於後日的煞科戰，聯同鄧宇軒及洪晧崴出戰男子隊際形賽。

明報記者：王佩凡、鍾林枝、許嘉明、曾憲宗 - 杭州直擊

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