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體育

國家隊盡攬跳水10金 楊昊陳藝文煞科日稱王封后

【明報專訊】杭州亞運跳水項目昨煞科，國家隊在最後兩項決賽，藉楊昊在男子10米跳台以6跳總分554.35，以及陳藝文在女子3米跳板5跳得382.00分稱王封后，令團隊囊括全部10金。

龍舟雌雄揚威200米賽

國家隊昨在誕生8金的田徑項目中，只有混合35公里競走奪金，時間是破亞運紀錄的5小時16分41秒。國家隊亦揚威男、女子龍舟200米賽等。總計至昨天為止共奪171金94銀51銅，總獎牌316面，較148面的韓國隊多169面。

戴資穎爆冷羽球女單16強出局

另外，中華台北隊羽毛球名將戴資穎，在最後一次參加亞運女單比賽，於16強以16：21、14：21爆冷負此前8次交手全敗的日本隊選手大堀彩，無緣衛冕。29歲的戴資穎已宣告完成明年賽季後退役，賽後發文寫道：「對於自己今天的表現感到很失望，也很抱歉辜負了大家的期待」。

此外，周日女子100米跨欄10月1日比賽後，國家隊選手林雨薇和吳豔妮擁抱的新聞圖片，近日在新浪微博被刪除，而央視新聞當日發布的女子100米欄系列9張新聞照，原有該林吳擁抱圖片，昨也顯示由另一圖片替換。台灣非營利組織「台灣事實查核中心」調查指出，周一晚有網民把該照片二人的「6」和「4」位置模糊化，然後與原始照片並列，暗喻和諷刺中國媒體把「六四」當作禁忌話題，隨即被廣為流傳，引起美國之音、BBC等外媒報道。為避免引發「敏感」的六四事件討論，新浪微博、央視紛紛刪換圖片。

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