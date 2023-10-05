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體育

楊倩玉摘港隊女子公路單車首金 單日另添4銅 獎牌達半百創歷屆之最

【明報專訊】杭州亞運公路單車項目昨舉行第2日賽事，港將楊倩玉與李思穎昨出戰女子公路賽決賽，其中楊倩玉以3小時36分07秒，以壓線方式險勝韓國隊勁敵，摘下隊史此項目首金，亦是今屆中國香港代表團第7金，連同壁球隊昨添3銅，以及在橋牌女團摘銅，總獎牌50面，已超越上屆46面紀錄。

稱奪金如做夢 「體育生涯無悔」

亞運後回鄉休息 未定生涯去向

女子公路單車賽全長共139.7公里，於淳安界首體育中心公路自行車賽場舉行。楊倩玉與李思穎一直在領先主車群競逐。戰至末段最後數公里，楊倩玉與韓將羅雅凜稍稍拉開，直至最後衝刺數百米，眼見後面主車群殺上時，二人亦全力衝刺，最終楊倩玉以不足1秒之差力壓羅雅凜首名衝線，成隊史在此項目首名摘金的女將，隊友李思穎亦以第8名完成。

楊倩玉在上屆亞運於此項目得第4，今屆捲土重來終圓夢，她賽後喜極而泣道：「感覺就像發夢一樣，我的體育生涯真的無悔了，人生圓滿了！」她又透露原打算造就衝刺力較好的師妹李思穎爭牌，但因末段對方未在主車群殺出，自己決定放手一搏終成功。她又憶起上屆「梗頸四」，透露當時因判斷失誤提早衝刺，致最後關頭抽筋，終兩秒之差失牌，今次真的是彌補了當年的遺憾。而她稱完賽後將返家鄉休息，暫未決定是否延續職業生涯。

港隊今屆亞運累積7金15銀28銅，共取50面獎牌，已超越上屆總獎牌數，寫下隊史亞運最佳成績，金牌數則僅次上屆的8面。至於香港單車隊今有已在公路計時賽摘銅的劉允祐，連同隊友高肇蔚、梁峻榮及梁嘉儒，在煞科日出戰男子公路賽續爭佳績。

此外，空手道項目今日展開，東京奧運銅牌得主劉慕裳將出戰女子個人形，續為港隊衝擊金牌。

明報記者：王佩凡、鍾林枝、許嘉明、曾憲宗 - 杭州直擊

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