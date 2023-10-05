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體育
2023年10月5日星期四
楊倩玉摘港隊女子公路單車首金 單日另添4銅 獎牌達半百創歷屆之最
港足4球負日本 周六再鬥烏茲別克爭銅 眾將稱敗仗未損士氣 矢志奪牌凱旋
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國家隊盡攬跳水10金 楊昊陳藝文煞科日稱王封后
陳善鈺壁球女單衝金 4強「內訌戰」挫何子樂 港隊再奪3銅
謝影雪含淚帶病上陣 伙鄧俊文混雙晉8強
陳彥霖三級跳第8 錢文傑伙程小雅競走接力「梗頸四」
傑志負獅城水手 亞冠分組賽兩連敗 暫代主帥金東進：不會放棄續爭出線
曼聯踩雷兩連敗 奧拿拿失誤坦帥續護航
比寧咸獻傳射 皇馬贏玻兩連捷
歐洲賽直播賽程
體壇快訊：許建德GT歐洲耐力賽膺雙冠
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【明報專訊】（請看附圖）
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