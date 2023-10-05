傑志負獅城水手 亞冠分組賽兩連敗 暫代主帥金東進：不會放棄續爭出線

【明報專訊】上季港超冠軍傑志昨晚於香港大球場出戰今屆亞冠盃分組賽首仗主場，在F組迎戰新加坡超聯球隊獅城水手，在3077名觀眾入場下，上半場被對方兩名外援各入一球，只憑奧地利前國腳恩查頭槌「破蛋」，以1：2告負，吞小組兩連敗。暫代主教練金東進領軍亞冠首仗失利而回。
恩查末段破蛋無力扭敗局
主場出擊的傑志在14分鐘先落後，中堅艾里奧解圍「撻Q」，被客軍鋒將薛高域把握機會先開紀錄。「藍鳥」中場奧拿斯於34分鐘侵犯拉斯迪安，是役執法的日籍女球證山下良美聽取視像裁判（VAR）意見後改判12碼，拉斯迪安親自操刀擴大領先優勢。半場落後兩球的傑志，下半場換入恩查及陳俊樂試圖加強攻力，雖主導賽事卻未能製造威脅攻勢，戰至87分鐘才憑恩查接應羅梓駿的助攻頭槌追回一球，但為時已晚，終負1：2。
同組曼谷聯挫全北兩連勝
同在F組的曼谷聯主場以3：2險勝全北汽車，兩連勝排榜首；全北及獅城各1勝1負分列2、3名，兩戰皆負的傑志敬陪末席，下仗於本月25日續在主場對曼谷聯。
金東進賽後稱，球隊在上半場攻守皆有失誤致敗，「我們沒預期在主場落敗，但後防失誤之餘亦經常傳失，未能踢出應有風格，但目前只踢了兩場分組賽，還有4仗，我們不會放棄，會繼續爭取出線」。