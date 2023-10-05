傑志負獅城水手 亞冠分組賽兩連敗 暫代主帥金東進：不會放棄續爭出線

恩查末段破蛋無力扭敗局

主場出擊的傑志在14分鐘先落後，中堅艾里奧解圍「撻Q」，被客軍鋒將薛高域把握機會先開紀錄。「藍鳥」中場奧拿斯於34分鐘侵犯拉斯迪安，是役執法的日籍女球證山下良美聽取視像裁判（VAR）意見後改判12碼，拉斯迪安親自操刀擴大領先優勢。半場落後兩球的傑志，下半場換入恩查及陳俊樂試圖加強攻力，雖主導賽事卻未能製造威脅攻勢，戰至87分鐘才憑恩查接應羅梓駿的助攻頭槌追回一球，但為時已晚，終負1：2。

同組曼谷聯挫全北兩連勝

同在F組的曼谷聯主場以3：2險勝全北汽車，兩連勝排榜首；全北及獅城各1勝1負分列2、3名，兩戰皆負的傑志敬陪末席，下仗於本月25日續在主場對曼谷聯。

金東進賽後稱，球隊在上半場攻守皆有失誤致敗，「我們沒預期在主場落敗，但後防失誤之餘亦經常傳失，未能踢出應有風格，但目前只踢了兩場分組賽，還有4仗，我們不會放棄，會繼續爭取出線」。