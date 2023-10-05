陳善鈺壁球女單衝金 4強「內訌戰」挫何子樂 港隊再奪3銅

陳善鈺與何子樂連過兩關後，昨在4強合演港隊「內訌戰」，21歲新星陳善鈺甫開局已佔上風，反觀何子樂卻受腰傷困擾，打得綁手綁腳，前者未受太大考驗，終以直落3局11：4、11：5、11：8勝出，闖入決賽。陳善鈺晉級後，將與馬來西亞隊好手善華桑嘉莉會師決賽，合演今屆亞洲賽決賽翻版；至於4強止步的何子樂，則拿下銅牌。

陳善鈺賽後難掩興奮道：「可能跟隊友交手，我會比較緊張，很開心沒因此失準太多。」從上周六在女團決賽輸掉決勝場次，到轉戰女單，她坦承需時調節心情，「我告訴自己上個比賽已結束，要專注接下來的比賽，但其實很難做到，我到星期一都還是有點不開心」。

教練着享受比賽助重拾初心

陳善鈺稱與教練傾談後，對方着她享受每場比賽，才發現忘掉打球的初衷，「這是很普通的建議，但我才驚醒自己來到這裏，好像沒享受過任何比賽，每場都想着我一定要贏。可是平時打得好的比賽，我多數都不會這樣想，所以都是專注在比賽中吧」。對於今日的決戰，她亦盼保持平常心，盡量打出好表現。

何子樂則坦承腰傷影響信心，致發揮欠佳，「因我本身是速度型球員，若發揮不到速度，就少了很多優勢。可能我的實力比上屆時好，但信心卻少了」。對於今屆亞運獲1銀1銅，她表示已達賽前定下贏兩牌的目標，惟仍有不少改善空間，「顏色上不是最滿意，也有點失望，但我也盡了力」。

男子組方面，港將梁子軒在4強以直落3局2：11、1：11、6：11負印度隊球手，收穫銅牌。他直言歐鎮銘、李浩賢、葉梓豐等師兄相繼退役，難免給予自己壓力，期望可帶領港隊爭取佳績；而這面個人賽獎牌，也算是達成一直以來的夢想。

至於今屆新增的混雙項目，港隊組合黃祉謙／李嘉兒昨在4強先贏首局11：7下，被印度隊的辛格桑杜／帕利卡爾卡爾蒂克連取兩局11：7及11：9，「黃李配」終以局數1：2反負，摘銅而回。

（杭州亞運）